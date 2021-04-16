Гебріел Луна у фільмі "Термінатор: темні долі" / скріншот з трейлера
Зірка фільму "Термінатор: Фатум", американо-мексиканський актор Гебріел Луна, приєднався до акторського складу серіалу за мотивами постапокаліптичної гри The Last of Us.
Про це повідомляє видання Deadline.
В останньому "Термінаторі" актор зіграв робота Rev-9, а в The Last of Us йому дісталася роль Томмі – брата головного героя. Разом з ним в екранізації знімуться зірки серіалів "Мандалорець" та "Гра престолів".
Над шоу працюють Крейг Мейзін і Йохан Ренк, які створили серіал "Чорнобиль", а також автор оригінальної гри – керівник студії Naughty Dog Ніл Дракманн.
Зйомки стартують в липні цього року в Канаді.
Про серіал The Last of Us
- Майбутнє шоу від HBO засноване на однойменній грі від студії Naughty Dog. Воно розповість про недалеке майбутнє, де світом пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита кордицепс однобокий, що перетворює людей на зомбі.
- У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел. 20 років тому на початку епідемії він втратив свою дочку, а тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита. В ході довгої і важкої подорожі їм доведеться сподіватися лише на самих себе, щоб вижити.
- Джоела зіграє Педро Паскаль – зірка серіалу "Мандалорець", а роль Еллі дісталася Беллі Рамзі, відомої за образом Ліанни Мормонт з "Гри престолів".
Педро Паскаль та Белла Рамзі / фото nme.com
- Пілотну серію екранізації зніме російський режисер Кантемір Балагов, відомий за фільмом "Дилда". Ця стрічка отримала приз за найкращу режисуру в програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі у 2019 році.