В екранізації гри Гебріел Луна виконає роль Томмі – брата головного героя.

Зірка фільму "Термінатор: Фатум", американо-мексиканський актор Гебріел Луна, приєднався до акторського складу серіалу за мотивами постапокаліптичної гри The Last of Us.

Про це повідомляє видання Deadline.

В останньому "Термінаторі" актор зіграв робота Rev-9, а в The Last of Us йому дісталася роль Томмі – брата головного героя. Разом з ним в екранізації знімуться зірки серіалів "Мандалорець" та "Гра престолів".

Над шоу працюють Крейг Мейзін і Йохан Ренк, які створили серіал "Чорнобиль", а також автор оригінальної гри – керівник студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки стартують в липні цього року в Канаді.

Про серіал The Last of Us

Майбутнє шоу від HBO засноване на однойменній грі від студії Naughty Dog. Воно розповість про недалеке майбутнє, де світом пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита кордицепс однобокий, що перетворює людей на зомбі.

У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел. 20 років тому на початку епідемії він втратив свою дочку, а тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита. В ході довгої і важкої подорожі їм доведеться сподіватися лише на самих себе, щоб вижити.

Джоела зіграє Педро Паскаль – зірка серіалу "Мандалорець", а роль Еллі дісталася Беллі Рамзі, відомої за образом Ліанни Мормонт з "Гри престолів".

Пілотну серію екранізації зніме російський режисер Кантемір Балагов, відомий за фільмом "Дилда". Ця стрічка отримала приз за найкращу режисуру в програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі у 2019 році.

