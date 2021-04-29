За унікальну ігрову консоль просять $300 тисяч.

Ігрову консоль Nintedo Wii, створену з 24-каратного золота у подарунок королеві Великобританії, виставили на eBay. За унікальну приставку просять $300 тисяч.

Як повідомляє Eurogamer, золота Wii була створена близько 10 років тому на замовлення видавця THQ. У компанії задумали хитрий PR-хід, щоб прорекламувати свою збірку сімейних ігор – Big Family Games. Диск з іграми і золоту Nintendo Wii відправили одній з найвідоміших сімей в Європі – королівській. Посилку відправили на ім'я Єлизавети II, але та ввічливо відмовилася від щедрого подарунка.

Незабаром унікальна золота Wii опинилася в руках голландського колекціонера на ім'я Донні. Він і виставив її на eBay. Ціну у $300 тисяч Донні взяв з голови. Колекціонер стверджує, що більше йому і не треба. А на виручені кошти він планує придбати власний будинок.

Про Nintendo Wii

Wii – одна з найуспішніших консолей Nintendo з інноваційними контролерами Remote. Вона вийшла у 2006-му та продавалася до 2013 року. За весь життєвий цикл вона розійшлася тиражем у 101 мільйон пристроїв.

Нагадаємо, минулого року прототип спільної консолі Sony та Nintendo продали на аукціоні за $360 тисяч. Саме цей пристрій став причиною появи PlayStation.

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Автор: Сергій Коршунов