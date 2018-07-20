Супрун зруйнувала міфи про небезпечну хворобу дорослих

Судини, транспортуючи кров, витримують тиск щодня. Зазвичай вони чудово з цим справляються, проте коли щось йде не так і тиск підвищується та довго тримається на високому рівні, людина може почати хворіти на небезпечну хворобу - артеріальну гіпертензію.

В Україні кожен третій дорослий має підвищений артеріальний тиск. Через це зростає ризик розвитку мозкового інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності.

Щоб захистити себе та близьких, виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун разом із лікарем-кардіологом зібрали найбільш поширені міфи щодо артеріальної гіпертензії.

1. Артеріальна гіпертензія - це спадкова хвороба. Якщо хворіли батьки, то мені цього не уникнути.

"Спадковість відіграє велику роль у розвитку артеріальної гіпертензії. Проте це не означає 100% ймовірності розвитку захворювання", - наголосила Супрун на своїй сторінці у Facebook.

2. На артеріальну гіпертензію хворіють люди старшого віку, тому молодим не варто турбуватися.

"Хвороба може вражати не тільки дорослих різного віку, а й навіть дітей... Крім того, часто хвороба може довго залишатись не виявленою, бо більшість людей не зважають на цю проблему в молодому віці", - зазначила в.о. глави МОЗ.

3. Ліки потрібно приймати лише тоді, коли погано.

"Постійний прийом ліків має нормалізовувати тиск. Для цього потрібно регулярно приймати призначені лікарем препарати, що допоможуть досягати вашого цільового тиску", - додала Супрун.

Вона розповіла, що за програмою "Доступні ліки" можна отримати потрібні ліки безкоштовно або доплативши невеличку різницю.

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4. Не існує поняття "робочого" тиску

"Деякі люди називають високий тиск своїм нормальним станом, оскільки вони не мають ніяких скарг та негативних почуттів при цьому. Це не означає, що лікуватись не потрібно", - пише виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

5. Для лікування достатньо "прокапатись" 1-2 рази на рік.

Наукових обґрунтувань ефективності методу внутрішньовенного вливання не існує.

Зазначається, що для дорослої здорової людини середні показники артеріального тиску - це 120/80 мм.рт.ст. Проте залежно від віку, способу життя, життєвих обставин та інших індивідуальних факторів ця цифра може коливатися між 90/60 і 130/80.

"За останніми рекомендаціями від Американської асоціації серця (AHA), тиск, який довго є вищим за 130/80, свідчить про першу стадію гіпертензії. У таких випадках обов’язково потрібно звертатися до лікаря", - підсумувала Супрун.