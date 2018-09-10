Як заснути швидше: Супрун дала шість порад українцям

Після літнього відпочинку буває важко не тільки увійти в робочий ритм, але й повернутись до повноцінного сну.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зібрала кілька корисних лайфхаків, які гарантовано допоможуть заснути швидше.

На своїй сторінці у Facebook вона порадила українцям не чекати, доки вас "вимкне" від втоми. За словами Супрун, є кращі шляхи, які допоможуть налагодити повноцінний сон.

Тож, щоб заснути швидше:

✔Готуйте очі до сну заздалегідь

Надмірна кількість світла може негативно впливати на якість сну. Адже світло будь-якого типу може пригнічувати вироблення гормону мелатоніну, що сприяє здоровому сну. Тому намагайтесь не дивитись телевізор чи гортати новини на вашому ґаджеті безпосередньо перед сном.

✔Послухайте класичну музику

Дослідження показали, що класична музика або будь-яка музика, яка має повільний ритм від 60 до 80 ударів на хвилину, допомагає швидше заснути. Слухати бажано не відразу перед сном, а десь за 30-45 хвилин.

Читайте такожВи будете сміятися: Супрун запропонувала українцям "новий" варіант терапії

✔Уявіть приємне для вас місце

В одному з досліджень, розповіла в.о. глави МОЗ, було виявлено, що візуалізація приємної картини чи місця сприяє швидкому розслабленню та відволікає від зайвих думок.

✔Зігрівайте кінцівки

Ви можете одягнути шкарпетки або ж зробити теплу ванну для ніг, щоб швидше заснути.

✔Стежте за раціоном

"Щоб краще засинати, стежте за раціоном: уникайте кофеїну (протягом 6 годин до сну), алкоголю (протягом 4 годин до сну) та великої кількості їжі перед сном. Куріння також може вплинути негативно на якість сну та швидкість засинання", - написала Супрун.

✔Почитайте книгу

Це чудовий прийом, який допоможе відчути сонливість. Краще читати друковану книжку, аніж на телефоні чи іншому ґаджеті. Додаткове світло не сприятиме швидкому засинанню.

"Використовуйте ліжко виключно для сну: не їжте в ліжку, не дивіться телевізор і не працюйте. Це має бути місце для відпочинку та відновлення сил", - підсумувала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України.

Раніше психолог-психотерапевт Денис Лавриненко поділився порадами, як побороти "післявідпустковий синдром" та повернутися до роботи чи навчання.