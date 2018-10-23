Супрун зруйнувала міфи про дельфінотерапію

Терапія за участю тварин - це лише підтримка основного курсу терапії, але у жодному разі не методика лікування.

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун розкритикувала дельфінотерапію — така процедура не приносить користі ні людям, ані дельфінам.

"Користь дельфінотерапії не має жодного наукового підтвердження, а позитивний вплив взаємодії з дельфінами можна порівняти з грою із собакою чи котом", - пише вона на своїй сторінці у Facebook.

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Супрун розповіла, що терапія за участю тварин - це лише підтримка основного курсу терапії, але у жодному разі не методика лікування.

Також вона зруйнувала міф про те, що дельфіни лікують ультразвуком. Гіпотеза в основі терапії полягає в тому, що ультразвук, який видає дельфін у процесі ехолокації, впливає на баланс нейротрансмітерів у мозку людини. Однак не існує експериментальних підтверджень щодо цього.

"Оскільки у людей з дельфінами є спільні інфекційні хвороби: кандидоз, сальмонела та інші, є також ризик заразитися. Особливо тим, хто має проблеми зі здоров'ям", - наголосила в.о. глави МОЗ.

Вона зазначила, що у природному середовищі дельфіни пропливають до 160 км на день, тож навіть найбільший дельфінарій для тварин являється жахливо тісною консервною банкою.

"До речі, ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняє діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води. Втім існувати вони продовжують навіть у Харкові і Трускавці, де морем і не пахне. Активісти ж вимагають повної заборони дельфінаріїв в Україні", - підсумувала Супрун.

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, як саме стрес впливає на наш організм та як йому протидіяти.