Євгеній Комаровський вказав, що вакцинація знижує ризик важких наслідків.

Доктор Євген Комаровський відповів антивакцинаторам з приводу щеплень. Він вказав, що хворий коронавірусом може заразити інших людей.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Комаровський нагадав, що вакцинація знижує ризик важких наслідків від COVID-19.

"Коли людині кажуть - ти зустрінешся з вірусом, і у тебе є ризик тривалого COVID-19, який триватиме мінімум півроку, ти будеш божеволіти, у тебе ризик приблизно 30%. А якщо ти щепишся, то ризик буде тільки 3%. Людина на рівні логіки та здорового глузду, здавалося б, повинна погодитися, але каже – я все одно не хочу", - зазначив медик.

Читайте такожВ Україні стрімко зростає захворюваність на COVID-19: за минулу добу виявили майже 7 тисяч нових інфікованихЗа його словами, людина з коронавірусом може "заразити свою літню сусідку, своїх літніх батьків".

При цьому він провів паралель з небажанням людей пристібатися ременями безпеки в авто або мити руки після туалету.

"Я дійсно глибоко переконаний в тому, що робити щеплення треба", - підкреслив Комаровський.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав введення обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Автор: Анастасія Горбачова