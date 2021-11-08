Експерти пояснили, чому захворюваність на коронавірус перестала стрімко зростати.

Експерти розповіли, коли Україна можей вийти на пік захворюваності коронавірусом, після чого кількість нових випадків COVID-19 поступово почне знижуватися.

У Київській школі економіки (KSE) очікують пік у першій половині - середині листопада, пише РБК-Україна.

Керівник KSE Юрій Ганіченко вважає, що загроза того, що показники знову підуть нагору, все ще залишається.

У свою чергу в Українському центрі охорони здоров'я (UHC) припускають, що вже цього тижня Україна може вийти на так зване "плато" захворюваності. Також там пояснили, чому захворюваність перестала так стрімко зростати.

"Ми знаходимося на піку хвилі або наблизилися до нього, а також те, що наша медична система не справляється з напливом хворих через нестачу ліжок, кисню та ресурсу медичного персоналу", - заявив співзасновник UHC Павло Ковтонюк.

Він припускає, що зараз зростає кількість смертей, які трапляються поза лікарнями.

"Ймовірно, ми фіксуватимемо набагато більше смертей у цей період пізніше, коли отримаємо дані про надмірну смертність", - додав Ковтонюк.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби, 7 листопада, виявили 13 068 нових випадків коронавірусу. Зокрема захворіли 790 дітей та 145 медпрацівників. Від ускладнень померли 473 людини, а 8 200 - одужали.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давигора