За словами фахівця, люди, які дізналися, що захворіли на коронавірус і починають панікувати, важче переносять хворобу.

Ті люди, які дізнались, що захворіли на коронавірус і почали панікувати, важче переносять хворобу.

Про це в інтерв'ю "Фактам" сказала лікар-пульмонолог вищої категорії, керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук.

Лікар зазначила, що люди, дізнавшись, що вони хворі на коронавірус, одразу починають панікувати і тоді медики призначають їм заспокійливі медикаменти.

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"Бувають пацієнти, котрі тільки-но поступили в лікарню і симптомів у них на дві копійки, але вже викликають нотаріуса. І зовсім не чують лікарів, бо вже поставили на собі хрест. Препарати, що мають легку заспокійливу дію, не входять до протоколу лікування COVID-19, але людям, у яких позитивна ПЛР викликає панічний і тривожний стан, ми призначаємо таке симптоматичне лікування", - розповіла Гук.

Вона додала, що відчай та паніка погіршують самопочуття хворих. Також це може призводити до панічних атак.

"Пацієнти-песимісти важче переносять хворобу. Один спокійний, врівноважений чоловік розказував: хворів вдома, і наче все було гаразд. Та якось за вечерею відчув, що серце сильно калатає, і відразу стало страшно. Це класична панічна атака, і на неї слід реагувати. Адже нервова система розхитана, людина "поїдає" не тільки себе, а й лікаря", - пояснила фахівець.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу зафіксовано 8899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 779 дитини та 98 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2028 осіб, зафіксовано 328 летальних випадків.

Автор: Ірина Погоріла