Щоб отримати послугу безоплатно, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або терапевта чи педіатра, з яким укладена декларація.

У Нацслужбі здоров'я розповіли, яку безоплатну медичну допомогу та ліки можуть отримати українці із бронхіальною астмою.

Про це розповіла представниця Нацслужби Христана Петрик у відео, розміщеному на сторінці НСЗУ у Facebook.

Вона пояснила, що бронхіальна астма - це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке призводить до труднощів із диханням.

За словами Петрик, від бронхіальної астми страждають як дорослі, так і діти. Ця хвороба може призвести й до летальних випадків, якщо пацієнт не має доступу до лікування.

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Пацієнти з бронхіальною астмою можуть отримати ліки та необхідні медичні послуги як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги безоплатно за Програмою медичних гарантій.

Щоб отримати послугу безоплатно, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або терапевта чи педіатра, з яким укладена декларація.

Цей фахівець призначає лікування, а у разі необхідності направляє пацієнта до вузьких спеціалістів і на додаткові обстеження.

З електронним направленням від сімейного лікаря пацієнт може звернутися до будь-якого медичного закладу, який уклав договір із НСЗУ за напрямом "амбулаторна, спеціалізована та високоспеціалізована допомога" та має відповідного фахівця.

Крім того, за програмою "Доступні ліки" пацієнт може отримати ліки безкоштовно або з доплатою, якщо отримає на них електронний рецепт від лікаря.

Такі ліки можна отримати у аптеках, які уклали договір із НСЗУ.

Наразі до реєстру лікарських засобів, які підлягають відшкодуванню, входять 16 лікарських засобів для лікування бронхіальної астми, шість з яких українці можуть отримати безоплатно, а 10 - із доплатою.

Знайти потрібний медичний заклад, аптеку чи подивитися список ліків можна на сайті Нацслужби.

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Автор: Антоніна Доломанжи