Сексолог доктор Джесс О'рейлі розповідає, що люди часто бувають незадоволені своїми партнерами, тому що ті не проявляють в сексі ініціативи.

Сексуальне життя - структура динамічна і мінлива. Неможливо домогтися того, щоб добре було завжди. Часом щось йде не так, а ми не можемо знайти джерело проблеми.

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Ініціатор сексу завжди хтось один

Сексолог доктор Джесс О'рейлі розповідає, що люди часто бувають незадоволені своїми партнерами, тому що ті не проявляють в сексі ініціативи. "Більшість людей хоче, щоб їхні партнери теж починали загравання першими — це дозволяє їм відчувати себе бажаними».

Що робити: якщо ініціатором зазвичай виступає партнер, а не ти, дай йому можливість відчути себе сексуальним, зроби перший крок, і ти будеш винагороджена. Якщо ж зазвичай це ти - здається, вам пора поговорити серйозно.

Ти давно не мастурбувала

Мастурбувати корисно. Незалежно від того, перебуваєш ти у відносинах чи ні, самозадоволення — це можливість відкрити нові горизонти, краще познайомитися зі своїм тілом і знайти нові джерела задоволення.

Що робити: ти багато втрачаєш, якщо забуваєш доставити самій собі задоволення.

Ви не говорите про секс

Багатьом парам важко дається цей бар'єр - нам вбили в голову, що говорити про такі речі не прийнято. Навіть якщо ви не з сором'язливих і не займаєтеся любов'ю тільки під ковдрою при вимкненому світлі, це не означає, що ви можете відверто поговорити один з одним.

Більш того, якщо ти практикуєш «секс заради сексу» і у тебе немає постійного партнера, тим більше необхідно озвучити, чого ти очікуєш від свого нового коханця. Важливо, щоб ваші очікування збігалися.

Що робити: почни з простого. Наприклад "Мені подобається, як ти виглядаєш без одягу". Розкажи йому, що саме тобі подобається в тому, що він робить.

Ви завжди робите те ж саме

Сексуальне життя - далеко не завжди «свято, яке завжди з тобою». Але от якщо сценарій ваших постільних ігор ти можеш передбачити аж до дрібниць — це привід насторожитися. І це не просто слова. Дослідження показали, що, якщо нагорода непередбачувана, рівень дофаміну в два рази вищий, ніж коли «приз» очікуваний.

Що робити: що завгодно з того, чого ти не робила раніше. Не берися за кардинальні зміни — не варто зустрічати бойфренда в костюмі Червоної шапочки з батогом в руці, почни з малого: з нової пози, сексуального шепоту на вухо, інших приємних бонусів.

Іноді ти погоджуєшся на секс, хоча тобі зовсім не хочеться

"Секс з жалості" - що може бути гірше? Чимало жінок йшли на поводу у своїх партнерів і погоджувалися «поступитися», щоб зробити їм приємне. Запам'ятай: одна справа, коли тобі не хочеться, але ти знаєш, що «розкочегаришся» в процесі, і зовсім інше, коли ти впевнена, що все «дійство» буде проходити зі зціпленими зубами.

Що робити: точніше, не робити. Пам'ятай, що секс повинен бути радістю для вас обох, "продавати" секс за доброту, компліменти і гарне плаття — остання справа.

Одному з вас абсолютно плювати на оргазм іншого

Як ти, напевно, знаєш, жінці дуже непросто отримати оргазм виключно від вагінального сексу - таких щасливиць близько 30%. Але це не означає, що він повинен взагалі ігнорувати твій оргазм. Так, кульмінація - не найважливіше в сексі, але це приємне його завершення.

Те ж правило діє в зворотному напрямку - є чоловіки, яким дуже складно кінчити, і такі речі не можна ігнорувати. Секс - історія взаємна, і погана справа, якщо вам плювати на задоволення один одного. Ну, не було і не було - іншим разом йому / їй пощастить більше.

Що робити: якщо йому плювати, сподобалося тобі чи ні - тікай. Але якщо він знаходиться в омані, що ти кінчила, а тобі так і не вдалося досягти оргазму, розкажи йому про «альтернативні варіанти». Зрештою, у нього в інструментарії не тільки дітородний орган.

Ви ніколи не обіймаєтеся після сексу

Дослідники з Університету Торонто провели експеримент, опитавши 335 учасників (138 чоловіків та 197 жінок), наскільки вони задоволені своїми відносинами. Дослідники також прагнули з'ясувати, які фактори впливають на якість сексуального життя.

Виявилося, що ні прелюдія, ні сам статевий акт не роблять великого впливу на ступінь задоволеності, а ось обійми після сексу — дуже навіть. Результат дослідження показав, що пари, які проводили більше часу після сексу, обіймаючись, цілуючись і пестячи один одного, задоволеніші своїм інтимним життям, ніж ті, які відразу засинають.

Тобі боляче під час сексу

Секс не повинен бути болючим ні в один із днів циклу. Але ідеально буває не завжди. Головна порада завжди залишається незмінною: якщо заняття любов'ю доставляють тобі неприємні відчуття, звертайся до лікаря.

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Автор: УНІАН