Перші симптоми вагітності можна помітити вже через 10-14 днів після зачаття.

Одразу після зачаття в організмі жінки починається лавина гормональних змін. На цьому етапі ми зазвичай не усвідомлюємо, що вагітні, але деякі майбутні мами відчувають тонкі, а іноді навіть вельми виразні відмінності в самопочутті.

І це важливо, оскільки, знаючи перші ознаки вагітності, можна внести відповідні зміни в спосіб життя, які будуть корисними як для мами, так і для дитини, що розвивається.

Перші симптоми вагітності

Питання про перші симптоми вагітності - одне з перших, яке найчастіше ставлять молоді жінки. На нього складно знайти однозначну відповідь, адже ознаки, які можуть означати початок вагітності, мають здатність виникати і з інших причин.

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Перші симптоми вагітності можна помітити вже через 10-14 днів після зачаття. У більшості випадків вони слабо виражені, і потрібно дуже постаратися, щоб вловити тонкі зміни в організмі. Цікаво, що ці зміни не так-то просто помітити, адже більшість з них також з'являються у разі застуди або харчового отруєння.

Симптоми вагітності на ранніх термінах є результатом гормональних змін, які відбуваються від моменту запліднення яйцеклітини. У одних жінок ознаки вагітності проявляються слабо, а у інших — дуже яскраво виражені симптоми зачаття.

У більшості жінок перші симптоми вагітності з'являються тільки через 4-6 тижнів після зачаття. У цей час можна спостерігати імплатаційну кровотечу, викликану імплантацією ембріона в матку. Зазвичай це має вигляд, як червоно-коричневі виділення, які мажуть, за 5-7 днів до передбачуваної менструації. Однак найбільша вираженість симптомів спостерігається в кінці першого триместру, тобто приблизно на 9-12 тижні вагітності.

Найбільш часті симптоми вагітності на ранніх термінах

Нудота і блювання

Нудота і блювання зазвичай турбують вранці або ввечері і, як правило, за першої вагітності. Такі ознаки є результатом високого рівня хоріонічного гонадотропіну (ХГЛ), гормону, що виробляється під час вагітності.

Психологічні чинники також впливають на інтенсивність нудоти. Згідно з дослідженнями, ці симптоми частіше зустрічаються у жінок, що живуть в стані тривоги і постійного стресу.

Аменорея

Перший симптом, найбільш сильно пов'язаний з вагітністю, — це відсутність менструації в запланований термін. Деякі джерела говорять, що першою ознакою вагітності також є кров'янисті виділення, тобто кровотеча імплантації, яка викликане імплантацією заплідненого ембріона в матці.

Однак не завжди з імплантацією пов'язані кров'янисті виділення, мізерні і незвичайні менструації. Це досить типово для позаматкової вагітності і викидня.

Слід пам'ятати, що відсутність місячних необов'язково є характерною ознакою вагітності. Нерідко аменорея є наслідком порушення гормонального фону, тому без консультації гінеколога не обійтися.

Запаморочення і непритомність

Запаморочення виникає в результаті змін в кровообігу, які викликають розширення кровоносних судин. Завдяки цьому кров більш ефективно надходить до малюка, допомагаючи йому розвиватися. Як наслідок кров'яний тиск майбутньої мами знижується, і в мозок надходить менше крові, що призводить до запаморочення і непритомності.

Зміна апетиту

Підвищений апетит, який часто виникає в перші тижні вагітності, пов'язаний зі змінами гормонального балансу, а не з потребою дитини, що розвивається в поживних речовинах, як прийнято вважати. З цієї ж причини відзначаються і зміни в раціоні харчування — можуть подобатися продукти, до яких раніше була відраза, і навпаки.

Біль у молочних залозах

Чутливість, хворобливість і збільшення молочних залоз — результат гормональних змін в організмі вагітної жінки. Так, на початку першого триместру вагітності можна відзначати потемніння сосків і збільшення інтенсивності забарвлення вен на грудях.

Деякі майбутні мами відчувають хворобливі відчуття в грудях протягом всієї вагітності, але в більшості випадків дискомфорт минає після першого триместру.

Стомлюваність і сонливість

Сонливість і стомлюваність під час вагітності — це результат різкого збільшення прогестерону в організмі майбутньої мами. Крім сонливості і стомлюваності, може відзначатися і інший спектр емоцій — гіперчутливість, плаксивість, дратівливість або гіперактивність. Зміни настрою з'являються в перші тижні і часто супроводжують жінку (з більшою або меншою інтенсивністю) протягом всієї вагітності.

Біль у животі

Одним із симптомів вагітності також може бути біль у животі або внизу живота. Зазвичай така ознака нагадує хворобливість в дні менструації — тягнучий, терпкий біль з періодичними спазмами. Можуть спостерігатися метеоризм і закреп, що також може бути причиною болів у животі.

Чутливість до запахів

Ранньою ознакою вагітності є чутливість до певних запахів, таких як:

сигаретний дим; запах кави; косметика (особливо парфумерія).

Водночас одні запахи стають приємними, а інші викликають сильний дискомфорт. Нерідко запахи, які раніше сприймалися нормально, на початку вагітності викликають нудоту і навіть блювоту.

Часте відвідування туалету

Першою ознакою вагітності є часте сечовипускання, яке викликане тиском збільшеної матки на сечовий міхур. Крім частого бажання мочитися, може розвиватися відчуття неповного випорожнення сечового міхура, що також пов'язано з ростом матки.

Зміна вагінальних виділень

Мабуть, це найперша і виражена ознака ранньої вагітності, але розпізнати його можуть не всі. Після запліднення та імплантації яйцеклітини в організмі жінки починаються швидкі гормональні зміни. По-перше, збільшується кровопостачання, шийка матки зазнає певних змін, з'являється посилене виділення слизу. Деякі жінки зможуть розпізнати ці симптоми вагітності в перші кілька тижнів, особливо якщо вони знають своє тіло і регулярно стежать за вагінальними виділеннями. Якщо під час овуляції в більш ранніх циклах була сухість піхви, то тепер з'являється кремоподібний слиз. Саме такі зміни виділень повинні наштовхнути на думку про можливе зачаття.

Незвичайні симптоми вагітності

Іноді в перші дні вагітності можна помітити інші симптоми, до того ж досить нетипові:

втрата ваги; поява припливів гарячки; дивні сни; підвищений статевий потяг; печія.

Щоб переконатися в перебігу вагітності, пройдіть тест, який можна придбати в аптеці або здайте аналіз крові на рівень бета-ХГЧ, який з'являється через кілька днів після зачаття.

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Автор: УНІАН