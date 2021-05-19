Експерт дала поради молодятам перед створенням сім'ї і розказала, як вирішувати проблеми в шлюбі.

Психолог Олена Єрмоленко переконана, що уявлення про сім'ю у кожного своє і нерідко воно засноване на ілюзіях і помилкових уявленнях, які ми часто черпаємо з казок.

"Одружилися і жили довго і щасливо" — це та сама фраза, яка наштовхує на думку, що жодних проблем після укладення шлюбу виникнути не може, пише tochka.net.

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"Любов і сім'я — не тотожні поняття. Сім'я — це не тільки любов. Любов — це єдність людей на емоційному рівні. А сім'я — єдність двох людей на соціальному рівні, що має на увазі під собою новий тип відносин — партнерство. Уміння разом жити і домовлятися, вирішувати проблеми, ділити відповідальність. Всім знайома фраза "човен любові розбився об побут", "повсякдення вбиває відносини". Але при цьому розв'язання побутових питань об'єднує понад 60% пар. Один з вирішальних чинників — вміння домовлятися в побутових речах. Якщо у ваших стосунках настали нелегкі часи — розмовляйте один з одним. Не накопичуйте мовчки образи і не сипте взаємні докори, а постарайтеся згадати навіщо ви разом. Це найголовніше питання!" - наголосила Єрмоленко.

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Ви не завжди будете любити один одного як в день весілля. Це нормально. Після року взаємин потяг і рівень гормонів дещо знижується. Медовий місяць і гаряча пристрасть не може тривати вічно. Кожна пара переживає злети і спад фізіологічного тяжіння. Кількість сексу може знизитися, але зате якість — істотно підвищується разом з тим, як в парі зростає довіра, пізнання один одного і цікавість до експериментів.

Ви — різні люди. Не тільки тому що один чоловік, а інша — жінка. Стать тут ні до чого. Ви обидва Особистості, і у вас є свої думки. Кожен з вас має свій життєвий досвід, свою історію розвитку, своє сприйняття і ставлення до різних питань. І це нормально, що в деяких моментах партнер може з вами не погоджуватися. Ви — не його батько, щоб він/вона вас слухався як старанна дитина. Мати свою точку зору і висловлювати її — краще, ніж прикидатися кимось іншим і намагатися догодити, прислужитися, відповідати очікуванням партнера. Дозволяти собі бути собою, а іншому бути іншим і витримувати цю інакшість — то, що дійсно важливо.

Діти — не мета створення сім'ї. А один зі складових елементів. І так, сім'я цілком може існувати і без дітей. Діти — це гості у вашому домі. І в майбутньому — самостійні люди, яким ви допомагаєте вирости і благополучно відокремитися, коли їм виповниться 18 років. Народження дитини не освіжить почуттів у парі, якщо в ній існують проблеми між чоловіком і дружиною. Нерозуміння цих фактів часто призводять до розлучення після знелюднення "сімейного гнізда".

Самотність. Сім'я не рятує від самотності. Швидше навпаки — у стосунках з коханою людиною загострюються ранні психотравми, отримані в дитячо-батьківських відносинах. Страх самотності, боязнь бути кинутим, і емоційна залежність від партнера тягнуть за собою страждання і конфлікти в парі.

Ви обоє згодом сильно змінитеся. І не тільки зовні. Головне властивість життя — це плинність. Якщо йти в ногу один з одним і з цими змінами, рости і розвиватися разом і водночас кожному — як особистості, цікавитися один одним і вибирати один одного в дружини і чоловіки щодня, то сім'я буде для вас джерелом сили і натхнення.

Перше невдоволення або незгоду партнери, як правило, висловлюють докорами. Але докори руйнують стосунки і часто переростають у сварки. При цьому один відчуває себе винуватим або переповненим злобою і агресією, а бажання того, хто дорікав залишається як правило, не усвідомленим і незадоволеним.

"У багатьох сім'ях заведено висловлювати своє невдоволення в формі докорів. І передається це з покоління в покоління. Батькам таким чином легше контролювати своїх дітей. Винним легше управляти. Викликаючи у дитини почуття провини і гостре бажання виправити ситуацію, батькам простіше робити з них слухняних дітей. А ось в дорослому віці це призводить до того, що людина боїться зробити помилку, взяти на себе відповідальність, опиняється в позиції жертви. Робить все можливе, тільки щоб не зустрітися з цим тиснуть почуттям провини, яке накопичується з самого дитинства і примножується з роками", - зазначила психолог.

Але альтернатива докору є, говорить психолог Олена Єрмоленко. Його завжди можна перетворити в прохання.

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Автор: Вікторія Гордієнко