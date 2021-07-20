Організатори стверджували, що картонне ліжко може не витримати вагу більш ніж однієї особи, а це, мовляв, не дозволить мати надто інтимні стосунки та посилить соціальне дистанціювання на фоні пандемії.

Гімнаст і учасник Олімпіади у Токіо з Ірландії Ріс МакКленаган спростував "міф" про те, що за картоновими ліжками для спортсменів в олімпійському селищі стоять якісь приховані мотиви. І за це отримав офіційну подяку від організаторів Олімпіади.

Як пише ВВС Україна, екологічні мотиви були серед пріоритетів організаторів Олімпійських ігор у Токіо: уся електрика надходить із відновлювальних джерел, Олімпійський факел був зроблений із алюмінієвих відходів, а медалі - із перероблених геджетів. Проте між олімпійцями ширилися чутки, що за цілком екологічним картоном, з якого зроблені ліжка для спортсменів, стоять "антисексові" наміри.

Організатори стверджували, що картонне ліжко може не витримати вагу більш ніж однієї особи, а це, мовляв, не дозволить мати надто інтимні стосунки та посилить соціальне дистанціювання на фоні пандемії. І це попри те, що виробники запевняли, що картонне ліжко може витримати вагу до 200 кг, - а це більше, ніж вага будь-якого спортсмена на попередній Олімпіаді 2016 року.

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Пол Челімо із команди США написав у соцмережах, що такі ліжка "зроблені, щоб запобігти близькості серед спортсменів". Проте чутки про встановлені організаторами Ігор "антисексові" ліжка не вщухали і продовжували поширюватися.

Проте 21-річний член команди Ірландії Ріс МакКленаган випробував ліжко і спростував ці чутки, а організатори Олімпіади у Токіо подякували йому на офіційній сторінці у Twitter. На відео, яке гімнаст розмістив у соцмережах, він випробовує власне картонне ліжко, стрибаючи на ньому. Тож припущення, що ліжка були зроблені так, щоб розпастися "від якихось різких рухів", є "фейком".

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Спортсмен отримав відповідь "Дякуємо за розвінчання міфу" із офіційного аккаунту Олімпіади у Twitter.

Олімпіада у Токіо: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко