Там зазначили, що велике зростання інфікованих викличе значне навантаження на лікарні.

У цьому десятилітті лихоманка денге стане серйозною загрозою на півдні США, півдні Європи і в деяких частинах Африки, оскільки глобальне потепління створить умови для поширення комарів, що переносять цю інфекцію.

Як пише Reuters, ця хвороба вже давно є лихом у більшій частині Азії та Латинської Америки, провокуючи 20 тис. смертей щороку. При цьому рівень захворюваності в світі вже виріс у вісім разів за останні 23 роки, головним чином через зміни клімату, а також збільшення переміщення людей і урбанізації.

Не зважаючи на те, що багато випадків зараження залишаються незареєстрованими, у 2022 році у світі було зареєстровано 4,2 млн випадків, і представники ВООЗ попередили, що цього року очікуються майже рекордні рівні інфікування.

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У ВООЗ додали, що в даний час найсильніший спалах за всю історію переживає Бангладеш. Там вже померли понад 1000 пацієнтів.

"Нам потрібно набагато активніше говорити про денге. Потрібно підготувати країни до того, як вони будуть справлятися з додатковим навантаженням, яке виникне в майбутньому в багатьох великих містах", - сказав агентству Джеремі Фаррар, фахівець ВООЗ з інфекційних захворювань.

Фаррар зазначив, що інфекція, швидше за все, "злетить" і стане ендемічною в деяких частинах США, Європи та Африки – у всіх регіонах, де вже спостерігалася обмежена місцева передача через глобальне потепління, яке робить середовище сприятливим для комарів, які її поширюють. Він попередив, що це завдасть гострого навантаження на лікарні в багатьох країнах.

"Клінічна допомога потрібна дійсно інтенсивна, вона вимагає високого співвідношення медсестер і пацієнтів. Саме це стає великою проблемою в країнах Африки", - пояснив він.

Симптоми та лікування лихоманки денге

Більшість людей, які хворіють на денге, не мають симптомів. Однак, є і ті, хто можуть відчувати лихоманку, м'язові спазми і болі в суглобах, настільки сильні, що це відомо як "лихоманка перелому кісток". У важких випадках - менше 1% - це може призвести до летального результату.

Специфічного лікування лихоманки денге немає, хоча вакцина існує.

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