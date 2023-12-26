Вживання цього овоча у вигляді соку або пасти також допоможе підтримувати серце в хорошому стані.

Фахівці стверджують, що здоров'я серця можна зміцнити за допомогою дієти.

І, на думку одного експерта, саме з цієї причини можна на щоденній основі в раціон включити один овоч, пише Express. Зокрема, доктор Дебора Лі розповіла, як дієта може допомогти серцю. Вона попередила, що "поганий" холестерин, окислювальний стрес та агрегація тромбоцитів (згортання крові) можуть призвести до серцево-судинних захворювань.

Тому вона рекомендувала додавати помідори в щоденний раціон. "Помідори містять червоний пігмент лікопін - потужний антиоксидант, який допомагає запобігти атеросклерозу (відкладення жирових бляшок на стінках артерій), що є основною причиною серцево-судинних захворювань. Лікопін робить це, запобігаючи окисленню ліпопротеїнів плазми", - пояснила фахівець.

Відео дня

За даними недавнього мета-аналізу 2022 року, високе споживання лікопіну знижує ризик серцево-судинних захворювань на 14%. Дослідження також показали, що помідори можуть мати позитивний вплив на серце при вживанні в різних формах, включаючи цілі, у вигляді соку та пасти.

Спеціаліст додала, що помідори також багаті поживними речовинами, необхідними організму. "Помідори містять мало калорій, але багаті поживними речовинами, включаючи вітамін C і калій, які також необхідні для міцного здоров'я серця. Вони також містять клітковину і, отже, допомагають досягти рекомендованої мети - 30 г клітковини на день. Клітковина життєво важлива для здоров'я серця", - сказала вона.

Дебора Лі також перерахувала ознаки проблем з серцем:

Набряк щиколотки;

Задишка, наприклад, при підйомі по сходах;

Запаморочення;

Холодні кінцівки;

Підвищений артеріальний тиск;

Прискорений пульс при мінімальному навантаженні;

Серцебиття;

Безсоння або апное уві сні;

Постійне відчуття втоми.

"Якщо ви відчуваєте, що у вас можуть з'явитися ранні симптоми нездорового серця, зараз саме час вжити заходів", - закликала фахівець.

Інші новини про здоров'я серця

За словами засновниці клініки профілактичної кардіології штату Міннесота Елізабет Клодас, секрет "здорового серця" полягає в збалансованому харчуванні. Вона привела в приклад свій раціон, акцентуючи, що він переважно складається з фруктів, овочів, злаків, яєць і риби, але повністю виключає м'ясо.

Вас також можуть зацікавити новини: