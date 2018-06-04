На Закарпатті зникли унікальні соляні шахти, де лікували астму (відео)

У будівництво нової шахти готове вкласти гроші приватне підприємство, але це лише плани.

Бронхіальна астма - хвороба, яку можна вилікувати тільки в дитинстві до десяти років. Потім вона стає хронічною, і без постійних пігулок та інгалятора людина вже не може жити. Унікальний метод лікування цієї страшної недуги є на Закарпатті, де здавна були особливі соляні гроти.

За порятунком майже півстоліття люди їдуть до державної алергологічної лікарні у Солотвині, де діяв унікальний метод, який творив дива з хворими на астму. Люди, яким щастило пролікуватися, твердили, що народилися вдруге і переказували історію зцілення іншим, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Майже 100% позбавлення від недуг і можливість нормального повноцінного життя просто вкрали в дітей. Йдеться про особливе відділення, яке існувало до 2010 року, і ховалося глибоко під землею.

Солотвино - українське селище на кордоні з Румунією. Це місце колись славилось своїми соляними шахтами. Саме тут знають секрет лікування таких страшних хвороб, як астма, обструктивний, хронічний бронхіт та алергії різного типу. "Із 1976 року було відкрито підземне відділення для лікування хворих методом спелеотерапії на 260 ліжок", - повідомив Андрій Майор, головний лікар ДЗ "Українська алергологічна лікарня МОЗ України".

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Пацієнти не вживали пігулок та не проходили процедур. Вони просто ночували у соляній шахті. Їм треба було лише дихати, а далі - справа природи.

"Увечері о 19 спустили і на сніданок о 7 піднімають. Десь біля 10 годин людина перебуває там. Спустилися до шахти. Перевдягаємось. Одягаємо все шахтне - не маєш бути в тому, в чому ходив на вулиці. Наскільки все стерильно", - розповів пацієнт Олександр Кошарний.

Астму киянин Олександр дістав після ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Чудодійну силу соляних шахт він випробував на собі. У відділенні, яке містилося на глибині в понад 500 метрів - усе, як у звичайній лікарні: ліжка, туалети, умивальники. Постіль та піжами видавали, а ще пацієнти мали ліхтарики та каски. На випадок аварії - були спеціальні прилади для дихання.

Солотвинські копальні - це 97% чистого хлору натрію, тобто звичайної кухонної солі, що означає 97% стерильності. Насичене іонами повітря, буквально винищує всі мікроби й алергени. Специфічний підземний тиск легко насичує таким повітрям легені. Цьому допомагає і стабільна температура до +22 градусів - найкомфортніша для людини. А ще майже цілковита відсутність елетромагнітного випромінювання і особливий радіаційний фон. Такі умови - рай для людей з астмою та алергіями. Це називалося спелеотерапією.

Наразі шахта не працює, соляні кімнати теж зачинені. Можливості все відновити немає. Причини - банальні. Через злочинну безгосподарність підземного відділення Закарпатської обласної алергологічної лікарні більше не існує. Шахту, яка пережила розпад імперій, революції і війни, просто затопило. Зупинка помп знищила чудодійне лікування.

Шахта - найстаріша у цьому регіоні, була побудована ще у 1878 році за часів Австро-Угорщини. Пропрацювала більше 130 років і остаточно була зачинена у 2010-му вже за часів незалежної України. "Дев'ята шахта провалилась трохи раніше восьмої через те, що неконтрольовано поступала вода, яка затопила всі видобутки. Цей регіон неможливо відновити", - заявив голова смт Солотвино Юрій Ухаль.

У будівництво тут нової шахти готове вкласти гроші приватне підприємство. Вартість проекту - від 30 до 50 мільйонів доларів. Але чи буде ціна лікування доступною для всіх? До речі, син селищного голови Солотвина позбувся астми саме завдяки соляній терапії.

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За словами Ухаля, проект буде економним, адже будівництво буде на невеликій глибині. Наразі є конкретні напрацювання у будівництві нової шахти.

Проте це лише плани і невідомо наскільки віддалені. Аби спеліометод не вмер остаточно, пацієнтів лікують у соляних кімнатах, однак ефект далекий від підземного. Щоби досягти результату, в лікарні треба пробути щонайменше три тижні. Дихати тут треба тільки носом. Це дуже важко, тому що постійно після цього хочеться кашляти. Сіль розпилюють спеціальним приладом. У шахтах такого не було - дихалося легше.

Але й це лікування не вічне. Максимум 10 років - на стільки в лікарні вистачить запасів солі, яку використовують у камерах штучного мікроклімату. СолянІ шахти, де теж лікують, є на Донеччині в Бахмуті, де видобувають відому "Артемівську сіль".

Однак це відділення приватне, температура надто некомфортна - близько 14-ти градусів. Біда в тому, що вилікуватись від астми можна лише в дитинстві. Кількість хворих, за прогнозами ВООЗ, невпинно зростатиме. Нічний сон у новій соляній штольні замість мішка пігулок та дорогих інгаляторів. Держава фінансує програму і виділяє мільйони, щоби підтримати інвалідів-астматиків. Та чи не розумніше допомагати українцям не стати інвалідами.