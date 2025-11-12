Час відмовитися від менталітету "хороше" і "погане" харчування. Дієтолог навіть порадила відмовитися від недостатнього харчування, щоб схуднути.

Жир на животі дуже впертий і багатьом здається, що його неможливо позбутися. Цей жир не тільки збільшує талію, а й може викликати проблеми зі здоров'ям.

Як пише Eatingwell, дослідження показують, що підвищений рівень вісцерального жиру збільшує ризик хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу, метаболічний синдром і жирова дистрофія печінки.

Зазначається, що багато звичок у харчуванні та способі життя помилково вважаються "шкідливими", хоча насправді вони можуть допомогти схуднути і зробити талію більш витонченою. Дієтологиня Наталі Ріццо розвіяв міфи про так звану "шкоду" деяких речей у справі схуднення.

1. Менше кардіотренувань

Хоча кардіотренування спалюють найбільше калорій, вони також можуть викликати відчуття голоду і призводити до переїдання. Тому нескінченні години на біговій доріжці або велотренажері, краще замінити ходьбою і силовим тренуванням.

Ходьба допоможе схуднути і прискорити метаболізм. І що більше ви ходите, то краще. Дослідження показало, що чим більше людина ходить, тим менше у неї накопичується вісцерального жиру.

Тому основний висновок - рухайтеся більше, коли це можливо.

А силові тренування збільшують кількість спалюваних калорій після тренування. Крім того, вони з часом нарощують м'язову масу, а збільшення м'язової маси прискорює метаболізм, що може відігравати роль у спалюванні жиру.

2. Їжте більше корисних жирів

Дослідження показують, що тип споживаних жирів має значення для схуднення. Наприклад, середземноморська дієта, багата корисними для серця моно- і поліненасиченими жирами з таких продуктів, як горіхи, жирна риба, оливки й оливкова олія, сприяє здоровішій масі тіла і зменшенню кількості вісцерального жиру.

3. Робіть дні відпочинку

Дні відпочинку необхідні для відновлення організму після інтенсивних тренувань. Ось чому: під час тренувань м'язи піддаються невеликим розривам. Період відпочинку після тренування дає змогу м'язам відновитися і стати сильнішими. Дні відпочинку знижують ризик травм, що допоможе залишатися активними в довгостроковій перспективі.

4. Споживайте достатньо калорій

Звичка номер один, якої потрібно позбутися, щоб схуднути - це недостатнє харчування, акцентувала дієтологиня.

Значне обмеження споживання калорій може посилити відчуття голоду, що може призвести до переїдання. Збалансоване харчування та перекуси дадуть відчуття ситості.

Обирайте їжу, багату на білок і клітковину - дві поживні речовини, які сприяють відчуттю ситості.

5. Робіть перерву

Дослідження незмінно пов'язують стрес зі збільшенням ваги. Коли стрес стає хронічним, він також може підвищувати рівень гормону стресу кортизолу, який змушує організм накопичувати жир у ділянці живота. Таким чином, зниження стресу може відігравати ключову роль у зниженні ваги.

Перерва протягом дня, щоб помедитувати, встати, порухатися або поговорити з другом, може стати першим кроком до досягнення ваших цілей зі зниження ваги.

Нещодавно фахівці назвали вправи стоячи, які допоможуть позбутися живота після 50 років. Вони зазначили, що втрата м'язової маси, щільності кісток, сили та балансу - поширені проблеми, з якими стикаються багато людей, тому так важливо займатися силовими тренуваннями.

