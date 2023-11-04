Експерти розповіли, як алкоголь та інші напої можуть нашкодити вашому здоров'ю.

Перш ніж зайти в магазин алкогольних напоїв або зробит замовлення в кафе, подумайте двічі. Можливо, варто уникати добавок і цукру, які можуть ховатися в улюблених напоях.

Дієтологи рекомендували уникати деяких напоїв, якщо ви вирішили подбати про своє здоров'я. Зокрема, солодка газована вода, коктейлі та солодкі кавові напої - це три типи напоїв, які, на думку експертів, можуть завдати шкоди здоров'ю в цілому, пише Fox News.

Енергетичні напої та напої перед тренуванням

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Американський дієтолог Кайлі Іванір сказала, що напої перед тренуванням і енергетичні напої можуть привести до "підвищення кров'яного тиску, стресу і погіршення сну", оскільки вони містять надлишок кофеїну і стимуляторів.

"Іншими побічними ефектами надмірного вживання стимуляторів, виявлених в енергетичних напоях перед тренуванням, є головні болі і нудота", - деталізувала фахівець.

Іванір додала, що такі напої також містять штучні підсолоджувачі та ароматизатори, які порушують здоров'я кишечника і мозку.

Замість передтренувальних або енергетичних напоїв Іванір рекомендувала віддати перевагу каві або чаю матча.

Солодкі алкогольні коктейлі

Іванір сказала, що поєднання алкоголю і фруктозного сиропу, які зустрічаються в коктейлях, шкідливі для печінки. "Це ускладнює здатність печінки фільтрувати токсини і ускладнює перетворення фруктози в глюкозу. В результаті, організм не може провести детоксикацію і відкладає надлишок фруктози у вигляді жиру. Це є однією з причин ожиріння печінки", - розповіла про наслідки фахівець.

Традиційна газована вода

Експерти стверджують, що газована вода шкідлива для здоров'я через додавання цукру. "Замість неї я рекомендую вибрати сельтерську або газовану воду і додати для смаку трохи соку лайма, лимона або апельсина", - порадила дієтолог Еммі Горін.

Для порівняння видання навело приклад, що банка коли ємністю 12 унцій містить близько 10 чайних ложок доданого цукру.

Холодний чай

Дієтолог Цзінань Банна зазначила, що не тільки холодний чай містить доданий цукор, але і чай у пляшках або комерційно приготований чай може містити таку ж кількість цукру, як і газовані напої.

"Доведено, що високе споживання підсолоджених напоїв, таких як холодний чай, пов'язане з розвитком метаболічного синдрому та діабету 2 типу", - сказала вона.

Напої, підсолоджені нектаром агави

Дієтологи закликали остерігатися напоїв, підсолоджених сиропом агави, оскільки "агава - це кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози і з прославленою етикеткою", - сказала Іванір.

"Проблема вживання великої кількості фруктози полягає в тому, що організм повинен перетворити її на глюкозу в печінці, але якщо фруктози занадто багато, вона зберігається як жир. Зокрема, жир на животі", - пояснила фахівець і додала, що фруктоза до того ж дуже шкодить кишечнику.

Якщо ви думаєте: "Хіба у фруктах не багато фруктози?" Тоді подумайте ось про що: деякі фрукти шкідливі, але коли фруктоза знаходиться в природному вигляді, покритому клітковиною, вона не шкідлива. Тому немає необхідності уникати фруктів", - пояснила Іванір.

Соковий "коктейль"

Соки, змішані з добавками, мають на етикетці слово "коктейль". "Це ключове слово, на яке слід звернути увагу в продуктовому магазині. Воно означає, що сік змішаний з доданим цукром", - підкреслила Горін.

"Натомість купуйте 100% фруктовий сік", - закликала вона.

Штучно підсолоджені напої

Як зазначила Іванір, дослідження показали, що штучні цукри, такі як аспартам і сукралоза, "порушують мікробіом і шкодять здоров'ю нашого кишечника".

"Це шкідливо для загального здоров'я, оскільки кишечник відіграє ключову роль у багатьох системах організму, таких як імунітет, переробка гормонів, вироблення серотоніну та засвоєння поживних речовин", - сказала Іванір.

Фрапучіно

Фрапучіно просто не варте того, щоб його вживали. "Фрапучіно та інші солодкі кавові напої містять те, що я називаю "солодкими жирами" - поєднання цукру з сиропів та ароматизаторів та насичених жирів з вершків. Хоча це поєднання цукру і жиру надає напою чудовий вершковий смак, це призводить до надмірного накопичення жиру через підвищення рівня гормону інсуліну",-пояснила Іванір.

Холодний латте

"У деяких закладах цей напій може містити більше цукру, ніж банка коли, наприклад, карамельний латте, який продають у деяких закладах", - сказала Банна і додала, що підсолоджені кавові напої були ідентифіковані як продукт у раціоні, який вносить помітний внесок у споживання доданого цукру.

Інші рекомендації по здоров'ю

Фахівці з усього світу закликають людей вживати менше напоїв і їжі з доданим цукром. За їх словами, така продукція викликає звикання, негативно позначається на здоров'ї, провокуючи ожиріння і нездорову харчову поведінку.

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