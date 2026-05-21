Гонорея та сифіліс: у Європі зафіксували рекордне зростання інфікувань

У Європі стрімко зростає кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) повідомив про понад 106 тисяч випадків гонореї у Європі у 2024 році. Це на 4,3% більше, ніж роком раніше, і більш ніж на 300% перевищує показники 2014 року. Такий рівень став найвищим із моменту початку моніторингу ІПСШ у 2009 році. Про це пише Politico.

Не краща ситуація і з іншими інфекціями. У 2024 році було зареєстровано майже 46 тисяч випадків сифілісу - на 8% більше, ніж у 2023-му, і більш ніж удвічі більше порівняно з 2015 роком.

"Без лікування ці інфекції можуть призводити до серйозних ускладнень, зокрема хронічного болю та безпліддя, а у випадку сифілісу - ще й до проблем із серцем або нервовою системою", - заявив експерт ECDC із захворювань, що передаються статевим шляхом і вакцинокерованих інфекцій, Бруно Чанчо.

Європа вже десять років намагається взяти ситуацію під контроль, однак кількість випадків продовжує зростати. Частково це пов’язують із покращенням тестування та системи моніторингу, але також - зі змінами у сексуальній поведінці, особливо серед молоді, яка частіше нехтує використанням презервативів.

Статистика також показала, що понад половину всіх випадків гонореї та сифілісу зафіксовано серед чоловіків, які мають секс із чоловіками.

Зростання кількості випадків сифілісу супроводжується й збільшенням випадків вродженого сифілісу - коли інфекція передається від вагітної матері дитині.

Неліковані інфекції становлять серйозну загрозу для життя, зокрема можуть призводити до викиднів, мертвонародження, передчасних пологів або смерті новонародженого.

За словами наукової співробітниці ECDC з питань ВІЛ, ІПСШ та вірусних гепатитів Отилії Морд, це "ймовірно, один із найбільш тривожних висновків даних за 2024 рік".

Кількість випадків вродженого сифілісу майже подвоїлася - із 78 у 2023 році до 140 у 2024-му. Це найвищий показник у Європі з часу початку моніторингу ECDC.

Водночас хламідіоз, який залишається найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом у регіоні, демонструє незначне зниження. У 2024 році було підтверджено понад 213 тисяч випадків проти майже 231 тисячі роком раніше.

У ECDC попереджають, що для стримування подальшого поширення інфекцій "терміново потрібні цілеспрямовані заходи".

"Без рішучих дій нинішні тенденції, ймовірно, збережуться, що призведе до ще серйозніших наслідків для здоров’я та поглиблення нерівності у доступі до медичної допомоги", - наголошують у центрі.

