Парламент запровадив нову модель організації надання медичної допомоги в Україні: розказуємо деталі нововведень.

Парламент запровадив нову модель організації надання медичної допомоги.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за ухвалення в цілому законопроекту №6306 про підвищення ефективності Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як єдиного державного закупівельника медичних послуг та поліпшення якості медичного обслуговування проголосувало 248 депутатів.

Передбачається, що Кабмін встановлюватиме переліки базових напрямів стаціонарної медичної допомоги, які забезпечуватиме загальний заклад охорони здоров'я (багатопрофільний лікарняний заклад, що надає медичну допомогу населенню територіальної громади або декількох громад, стабілізацію стану пацієнта та маршрутизацію до кластерних та надкластерних закладів охорони здоров'я); визначатиме напрями стаціонарної медичної допомоги, що забезпечуватиметься кластерними та надкластерними закладами охорони здоров'я.

Законопроектом пропонується вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та третинну (спеціалізовану) медичну допомогу замінити спеціалізованою медичною допомогою, як такою, що "надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках.

Така допомога також передбачає надання консультацій, проведення діагностики, лікування та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів, в тому числі із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності, а також направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання спеціалізованої медичної допомоги з іншої спеціалізації.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні 17 лютого.

Законопроект, зокрема, передбачає законодавче закріплення механізму порядку реалізації програми медичних гарантій шляхом надання повноважень Кабінету міністрів України щодо його затвердження; виключення можливості витрачання коштів платників податків, з яких формується бюджет програми медичних гарантій, на цілі, які не стосуються безпосередньо оплати медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.

Також передбачається закріплення на законодавчому рівні вимоги щодо відпуску лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, за рецептом; уточнення вимоги щодо реімбурсації у 2022 році лікарських засобів, включених до Національного переліку лікарських засобів, стосовно препаратів інсуліну та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету.

Крім того, передбачається забезпечення належного функціонування та ефективної діяльності Ради громадського контролю НСЗУ.

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