У Голландії лікарі допомогли піти з життя 29-річній дівчині через її розлади психіки

"Кожен мій подих - катування", - говорила Аурелія Броуверс. Її бажання померти зріло довгі роки, протягом яких вона страждала від психічних захворювань.

У січні 29-річна голландка Аурелія Брауверс добровільно пішла з життя. Евтаназія легальна у Голландії, тому її смерть була санкціонована державою.Але молода жінка не була смертельно хвора: їй дозволили покінчити з собою через психічне захворювання.

Як пише Бі-бі-сі, протягом останніх тижнів вона проводила час із близькими, займалася рукоділлям і каталася на велосипеді в Девентері - місті, який вона обожнювала. Вона також відвідала крематорій, який обрала для своєї похоронної церемонії.

"Мені 29 років, і я вирішила добровільно піти з життя. Я прийняла таке рішення, тому що у мене багато психічних проблем, я страждаю нестерпно і безнадійно. Кожен мій подих - катування", - говорила Аурелія Броуверс. Її бажання померти зріло довгі роки, протягом яких вона страждала від психічних захворювань.

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"Коли мені було 12, у мене була депресія. Лікарі сказали, що я страждаю емоційно нестабільним розладом особистості, - розповіла Аурелія. - Потім пішли інші діагнози - розлад прив'язаності, хронічна депресія, хронічна суїцідальність, тривожність, психози, я також чую голоси". В останні два тижні життя Аурелія мучилася від постійної тривоги і завдавала собі каліцтва.

Вона також неодноразово намагалася вбити себе. "Я зробила десь 20 спроб. Кілька разів мені майже вдалося, але, як часто говорили лікарі, у мене виявилися міцні легені і серце. Це диво, що вона вижила, говорили вони", - згадувала Аурелія.

В її останній повний день до неї в гості приїхав її улюблений співак Марко Борсато. В той вечір Аурелія вечеряла з друзями - вони сміялися і виголошували тости.

Вранці 26 січня вона написала останнє повідомлення у соцмережах: "Я збираюся в дорогу. Спасибі за все. З цього моменту мене більше не існує". Близькі Аурелії зібралися у її спальні. Виконувати процедуру приїхали два медика.

Лікарі Аурелії не схвалили її запит про евтаназію, тому вона звернулася до Levenseindekliniek - "Клініку кінця життя" - в Гаазі. Це остання інстанція для пацієнтів, чиї заяви були відхилені їх власним психіатром або сімейним лікарем.

У минулому році клініка вела спостереження 65 83 випадків евтаназії, схвалених за психіатричним показаннями. На отримання дозволу на таку процедуру можуть піти роки, і схвалення дається тільки у 10% випадків.

"У випадку з розладами особистості бажання померти - часте явище. Якщо про це бажання заявляється багаторазово і при цьому пацієнт пройшов курс лікування свого розладу, тоді його бажання померти слід розглядати так само, як бажання ракового хворого, який каже: я не хочу йти до кінця", - каже психіатр Кіт Ванмехелен.

Але далеко не всі психіатри поділяють цю думку. Деякі переконані, що психіатри не повинні погоджуватися з пацієнтами, які заявляють, що хочуть померти.

"Як можна бути впевненим, що її бажання померти не було ознакою психічного захворювання? Той факт, що хтось знаходить логічне пояснення її бажанням, не означає, що воно не пов'язане з хворобою", - вважає лікар Френк Керсельман, один із найзапекліших противників евтаназії за психічним показаннями.

"Можна не заражатися їх безвихіддю. Ці пацієнти втратили всяку надію, але лікар повинен бути поруч і вселяти в них цю надію. Треба, щоб вони знали, що ви ніколи не здастеся у боротьбі з їхньою хворобою", - говорить медик.

Смерть Аурелії Броуверс спровокувала бурхливу громадську дискусію далеко за межами країни, про неї написали провідні світові ЗМІ. Ніхто не піддавав сумніву законость догляду Броуверс з життя, але багато задавалися питанням: мала подібні випадки поправка 2002 року, яка дозволила евтаназію.

Евтаназія психічно хворих людей викликає завжди так багато питань, тому що важко встановити, чи випробував пацієнт всі можливі способи лікування. Більш ніж половині таких пацієнтів, що приходять в клініку в Гаазі за евтаназією, відмовляють у допомозі саме на цій підставі.

Є ті, хто десятиліттями живе з психічними розладами. "Цих пацієнтів не можна вилікувати так, як виліковують інфекцію. Їхня ситуація, швидше, схожа на діабет: пацієнти знають, що їхня хвороба - на все життя, а лікарі допомагають їм з нею справлятися", - вважає Френк Керсельман.

Як повідомляв УНІАН, раніше найстаріший австралійський учений у пошуках смерті вирушив у Швейцарію.