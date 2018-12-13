Сексуальна активність йде на користь здоров’ю пенсіонерів

Люди – сексуальні створіння, і це твердження не скасовується, коли годинник каже, що 60 чи й навіть 90 років вже позаду.

Молоді може здаватися абсурдним твердження, що пенсіонери займаються сексом. Однак, така активність – це сильний індикатор здорового старіння і життєздатності. Насправді один інтимний сеанс дорівнює подоланню двох прольотів сходів.

Про це на сторінках Newsweek пишуть професор соціальних робіт Х’юстонського університету Хізер Хонор Гольц і директор Центру з питань здоров’я населення і старіння Техаського університету Метью Лі Сміт.

Читайте такожСпіритичний секс: у Бразилії понад 200 жінок звинуватили "знахаря" у зґвалтуванні

Вони провели дослідження сексуальності серед літніх людей, старіння яких протікає з досить міцним здоров’ям, а також тих, у кого з віком виникли проблеми. Вчені виявили, що літні люди, які регулярно обговорюють з лікарями питання, пов’язані з сексом, часто виявляються сексуально активними всупереч сексуальним дисфункціям й іншим проблемам зі здоров’ям.

Автори зауважують, що зі старінням складна взаємодія між біологічними, психологічними, когнітивними, соціально-економічними, релігійними і навіть суспільними факторами відіграють велику роль у змінах ролей і обов’язків людей. Приміром, зміни фізичного чи психологічного здоров’я з часом можуть стати причиною відмінностей у аналітичному мисленні, мобільності і потребах в охороні здоров’я. Люди по-іншому сприймають зміни на роботі, в соціальних і сімейних ролях з часом. Серед прикладів таких змін автори називають перехід від працездатного віку до пенсійного, від батьківства до труднощів зі сприйняттям факту дорослішання дітей, від догляду за дітьми до догляду за старшими батьками.

Читайте такожНазвано топ-5 продуктів для відмінного сексу

Все це може вплинути на сексуальні вподобання, вираження і частоту сексуальних відносин. Приміром, сексуальна функція і активність можуть скоротитися з часом. Але обговорення з партнером, чутливим до наших потреб, можуть підвищити відчуття інтимності і потяг, тим самим пожвавити сексуальну активність. Розвиток соціальної підтримки і активності може змінити можливості для сексу й інтимності. Партнери можуть зникати, приміром через переїзд чи смерть, або ж з’являтися в наслідок знайомства з новими людьми після переходу в спільноту пенсіонерів. Близько третини дорослих людей за 65 років використовують соціальні мережі чи інші інтернет-технології. Ці інструменти можуть допомогти розширити сексуальні інтереси чи активність, збільшивши доступ до сексуальної допомоги і партнерів.

Існують міфи і хибні уявлення, пов’язані зі старінням і сексуальністю, які принижують можливості пенсіонерів відкрито говорити з сім’єю, друзями і медичними працівниками про такі речі. Все це обмежує їхній доступ до сексуальної освіти, охорони здоров’я і, власне, сексуальних прав. Перший міф говорить, що пенсіонери не такі сексуально привабливі і бажані, як молоді люди. Хоч 80-річні чоловік чи жінка мають не багато шансів привабити 18-річних, у них досить впевнені можливості серед однолітків. Більш важливо те, що він чи вона можуть відчувати більшу сексуальну впевненість і привабливість, ніж вони відчували в молодшому віці.

Читайте такожСекс допоможе зняти стрес: названо найкращі пози

Другий міф про те, що пенсіонери не цікавляться сексом і не мають плотських бажань. Опитування дійсно підтверджують, що з віком сексуальний інтерес, бажання і поведінка можуть скоротитися впродовж життя. Втім, 80% жінок старших 57 років говорили про зацікавленість до сексу. Але менше двох третин опитаних вважають його «важливим» і менше, ніж половина говорили, до займалися сексом впродовж попереднього року. Однак, реальність в тому, що ці тенденції не універсальні для всіх старших людей. Результати одного з останніх опитувань показали, що 39% чоловіків і 17% жінок віком 75-85 років сексуально активні.

Інший міф говорить, що здоров’я старших людей настільки чутливе, що сексуальна активність для них небезпечна. Але це не правда у багатьох випадках. Дослідження показали, що здорові пенсіонери найчастіше займаються сексом. Навіть наявність хронічних хвороб не причина стримуватися. Приміром, в 2012 році Американська асоціація серця оприлюднила ґрунтовні рекомендації щодо сексуальної активності для пацієнтів з певними серцево-судинними проблемами. В них було вказано, що людям варто проконсультуватися з лікарем, але не відмовлятися зовсім від сексу.