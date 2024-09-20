Місто атаковано, попередньо, ракетою "Іскандер-М".

Російська армія в черговий раз завдала ракетного удару по Одесі. Сьогодні — по портовій інфраструктурі, що призвело до пошкодження іноземного судна під прапором Антигуа, кілька людей отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, приблизно о 13.54 було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили ЗС України о 13.55 повідомили про загрозу застосування балістики з півдня.

Вже через кілька хвилин пролунали вибухи, які чули мешканці різних районів міста. Місцева влада – мер міста Геннадій Труханов та очільник ОВА Олег Кіпер – закликали населення перебувати в укриттях.

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Згодом, Кіпер заявив, що ворог здійснив ракетну атаку на Одесу.

"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа. Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога", - наголосив посадовець.

Зараз правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Ракетні удари Росії по Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно окупанти завдали удару по Одеській області балістикою з касетною бойовою частиною, внаслідок чого загинуло подружжя. Зокрема, удар РФ завдала по Одеському району. Внаслідок удару в передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки. Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження, також постраждала 65-річна жінка.

Крім того, РФ вдарила по цивільному судну з пшеницею. Судно транспортувалося до Єгипту і знаходилося на виході з територіальних вод України.

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