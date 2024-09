У новому спін-оффі головним героєм вперше стане Горо Маджима.

SEGA анонсувала спін-офф у серії Like a Dragon, цього разу головним героєм став другорядний в основних частинах Горо Маджима.

За невідомих обставин Маджима опиняється на Гаваях з амнезією. Схоже, що події гри відбуваються відразу після фіналу Like a Dragon: Infinite Wealth.

Незважаючи на абсурдну зав'язку і сетинґ, продюсер Рьосуке Хорія стверджує, що за всім цим ховається глибокий драматичний сюжет, властивий серії Yakuza.

Як зрозуміло з назви, цього разу Like a Dragon приміряє піратський сеттинг. Гравцеві належить облаштовувати свій корабель, збирати команду і полювати за скарбами.

Розробники обіцяють три великі локації: Гаваї, острів Річ і острів Медлантіна, кладовище кораблів, де оселилися пірати.

Цього разу бойова система реалізована в реальному часі, і нагадує класичні частини Yakuza. Герою доступні два бойові стилі: Скажений пес і Морський пес. Перший тісно пов'язаний з рукопашним боєм і вміннями Маджімі як члена Якудзи, а другий дає змогу Горо керувати двома піратськими шаблями і пістолетами. Також SEGA вперше в серії додала можливість стрибка в бою і пов'язані з цією дією комбо-удари.

Не обійшлося і без звичних для Like a Dragon міні-ігор і побічних активностей. SEGA представила джентельменський набір із караоке, картингу, доставки їжі та побачень із дівчатами.

Реліз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii заплановано на 28 лютого 2025 року. Гра вийде не тільки на ПК, PS5 і Xbox Series, а й загляне на минуле покоління, PS4 і Xbox One.

Що відомо про серію Yakuza

Нагадаємо, що минула гра серії Like a Dragon: Infinite Wealth була визнана однією з найкращих ігор першої половини 2024 року. Проєкт отримав 89 балів на Metacritic і посів 5-те місце в списку найбільш високооцінених ігор.

Також видання The Gamer назвало серію Yakuza однією з найкращих ігор для геймпада. Бойова система в проєктах спочатку заточувалася під контролери.

