ВООЗ визначила 10 найбільш заразних інфекцій у світі, але жодна з них досі не привернула увагу виробників ліків.

Найбільші фармакологічні компанії світу не готові до наступної пандемії попри те, що вони дуже потужно відреагували на COVID-19. Про це свідчить новий незалежний звіт.

Джаясрі К Ієр очолює нідерландську організацію "Фонд доступу до ліків" (Access to Medicine Foundation), яку фінансують уряди Нідерландів і Великої Британії. На її думку, вірус Ніпах, рівень смертельності якого сягає 75%, буде причиною наступної пандемії. Спалах його поширення вже стався у Китаї, - пише The Guardian.

"Вірус Ніпах - чергова нова інфекційна хвороба, яка виклиє велике занепокоєння. Він може спалахнути в будь-який момент. Наступна пандемія може бути стійкою до будь-яких ліків", - сказала Ієр.

Читайте такожFinancial Times: Значення вакцин у знищенні COVID-19 перебільшенеВірус Ніпах здатен викликати гострі респіраторні проблеми й енцефаліт, а також набряк мозку. Рівень смертності від нього становить 40-75%. Все залежить від того, де саме стався спалах. Його природні носії - криланові. Спалахи інфекції були зафіксовані в Бангладеш й Індії. Їх потенційною причиною могло стати вживання фінікового пальмового соку.

Це лише одна з 10 інфекцій, які в ВООЗ назвали найбільшою загрозою для охорони здоров'я. І до яких фармакологічні корпорації взагалі байдужі, - згідно зі звітом "Фонду доступу до ліків". У цьому списку також гарячка Рифт Валлі, а також MERS і SARS. Останні - це респіраторні хвороби, які теж викликають коронавіруси. Ці інфекції більш смертельні, ніж COVID-19, але менш заразні.

Тим часом, триває розробка чотирьох препаратів проти вірусу чікунгунья, який розносять комари. Останнім часом цей вірус швидко поширювався в Північний і Південній Америках, Африці й Індії. Серед чотирьох препаратів - вакцина, ліки й засоби для діагностики, розроблені компанією Bayer. У звіті нідерландської організації вказано, що застереження про те, що нові коронавіруси, швидше за все, створять глобальну надзвичайну ситуацію в охороні здоров'я, звучали роками. Але попри це, фармакологічна індустрія, а також суспільство загалом, не готувалося до пандемії COVID-19.

Читайте такожНауковці стверджують, що через пандемію людям бракує фізичної активностіРезистентність до антибіотиків теж несе серйозні ризики. З'являються стійкі до ліків супер-інфекції. Цьому процесу частково сприяє нестача антибіотиків в країнах з низькими доходами.

"У питанні резистентності до антибіотиків, у нас все ще є препарати, які досі працюють. Але час на розробку замінників закінчується. Туберкульоз, який ми вважали винищеним, стає поширеним в громадах через стійкі до ліків штами", - сказала Ієр.

За її словами, початок "пандемії резистентності" через поширення стійких до ліків інфекцій "неминуча, якщо фармакологічна промисловість серйозно не візьметься за розробку замінників антибіотиків".

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Переклад: Лесь Димань