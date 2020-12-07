В ході експерименту з'ясувалося, що ті, хто випив какао розв'язували складні математичні завдання на 11% швидше.

Кава заслужила звання "найбільш бадьорого" ранкового напою. Однак його "підбадьорливий " ефект викликається роздратуванням нервової системи.

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Цим напоєм є какао. Завдяки флавоноїдам в складі цей напій покращує кровопостачання головного мозку, а також сприяє насиченню крові киснем, передає medikforum.

Неймовірний ефект від какао був підтверджений британськими дослідниками в ході експерименту. Випробовуваних поділили на три групи. Першим давали какао, другим - плацебо без вмісту флавоноїдів, а треті не пили ніяких напоїв. Виявилося, що ті, хто випив какао вирішували складні математичні завдання на 11% швидше.

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Автор: УНІАН