Відкриття вчених дає надію, що нові вакцини на основі ДНК мутованої версії коронавірусу можуть дати кращий захист від інфекції.

У людей, які заразилися новим штамом коронавірусу, з'являється імунна реакція, здатна потім захистити організм від низки інших версій SARS-CoV-2.

Про це пише Nature, додаючи, що мутацію коронавірусу під назвою B.1.351 вперше виявили в кінці 2020 року в ПАР. З тих часів її пов'язують з випадками повторного зараження і захворювання на COVID-19. Крім того, вчені вже з'ясували, що кілька доступних сьогодні вакцин не такі ефективні проти нового варіанту коронавірусу, як проти тих варіантів, які поширювалися на початку пандемії.

Читайте такожУ ВООЗ стурбовані ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусуПенні Мур з Національного інституту інфекційних захворювань у Йоганнесбурзі разом з колегами дослідила антитіла, які з'явилися у 89 людей після зараження варіантом B.1.351 й були госпіталізовані. Команда виявила, що рівні антитіл у цих пацієнтів були такими ж, як і в людей, які заражалися попередніми штамами SARS-CoV-2.

Але потім вчені застосували антитіла, які з'явилися у людей після зараження B.1.351, проти модифікованої версії ВІЛ, здатної використовувати білки з шипів коронавірусу для зараження людських клітин. Антитіла успішно побороли вірус, який містив білки шипів штаму B.1.351, але не тільки його. Вони також заблокували інші штами коронавірусу, а також ще одну мутацію під назвою P.1., виявлену в Бразилії.

Результати дослідження допускають, що вакцини, створені на основі генетичних фрагментів штаму B.1.351 можуть захистити людей від цілої низки варіантів коронавірусів. Наразі далі дослідження очікують на фахову перевірку.

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Переклад: Лесь Димань