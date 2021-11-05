Загальна кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 у Німеччині зросла до 4 709 488.

У Німеччині другий день фіксуються рекордні показники добових заражень коронавірусом.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), вчора COVID-19 захворіли ще 37 120 осіб, що є максимальним показником від початку пандемії в країні, пише РБК-Україна.

Загальна кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 у Німеччині зросла до 4 709 488.

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Зазначимо, що показник COVID-заражень у Німеччині зріс за останні сім днів у середньому до 169,9 на 100 тисяч жителів, а попередньо становив 154,5 і 139,2. Ще минулого тижня у країні фіксували 24 668 випадків за добу.

Разом з тим абсолютний максимум у країні був зафіксований 22 грудня 2020 року і становив 197,6 на 100 тисяч мешканців Німеччини.

Нагадаємо, Ангела Меркель, яка залишає посаду канцлера Німеччини, стурбована зростанням захворюваності в країні COVID-19 і закликала німців проявляти більше рішучості в боротьбі з коронавірусом.

"Поточні показники госпіталізації та смертності викликають у мене сильне занепокоєння... Це має турбувати нас усіх", - зазначила Меркель.

Коронавірус: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко