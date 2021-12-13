Більшість нових випадків зараження COVID - 19 в Угорщині як і раніше викликані штамом "Дельта".

В Угорщині виявлено два випадки захворювання штамом коронавірусу "Омікрон". Це перші випадки в країні з моменту виявлення нової мутації у світі.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на головного санітарного лікаря Угорщини Сесілію Мюллер.

Читайте такожУ ВООЗ порівняли штами коронавірусу "Омікрон" та "Дельта": який небезпечнішийЗа її словами, більшість нових випадків зараження COVID-19 в Угорщині як і раніше викликані штамом "Дельта", проте на території країни вже циркулює штам "Омікрон".

Нагадаємо, що в Україні наразі не виявлено штаму "Омікрон", але випадки зараження вже виявили у сусідніх країнах, зокрема у Румунії та Росії.

Очікується, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня.

Штам коронавірусу "Омікрон": що про нього відомо

Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був раніше виявлений.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він важчий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не було виявлено випадків COVID-19, викликаних новим штамом "Омікрон".

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Автор: Марта Гичко