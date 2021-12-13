В Угорщині виявлено два випадки захворювання штамом коронавірусу "Омікрон". Це перші випадки в країні з моменту виявлення нової мутації у світі.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на головного санітарного лікаря Угорщини Сесілію Мюллер.
Читайте такожУ ВООЗ порівняли штами коронавірусу "Омікрон" та "Дельта": який небезпечнішийЗа її словами, більшість нових випадків зараження COVID-19 в Угорщині як і раніше викликані штамом "Дельта", проте на території країни вже циркулює штам "Омікрон".
Нагадаємо, що в Україні наразі не виявлено штаму "Омікрон", але випадки зараження вже виявили у сусідніх країнах, зокрема у Румунії та Росії.
Очікується, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня.
Штам коронавірусу "Омікрон": що про нього відомо
Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".
Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.
4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був раніше виявлений.
ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він важчий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.
Станом на 9 грудня в Україні не було виявлено випадків COVID-19, викликаних новим штамом "Омікрон".