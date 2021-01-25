Після революції 7 років тому українці дізналися, що повалений президент Віктор Янукович використовував державні гроші, щоб збудувати собі велетенський палац з приватним зоопарком й полем для гольфу. А його гараж був заповнений колекційними автомобілями.
Щоб запобігти таким корупційним практикам у майбутньому, були проведені широкі реформи. Зокрема, з'явилася вимога, щоб усі урядові контракти були публічними, щоб таємні платежі не осідали в кишенях високопоставлених чиновників, - пише New York Times. Капітальні перетворення, які вважаються рідкісним випадком антикорупційного успіху в Україні, заощаджують країні десятки мільйонів доларів щорічно в процесі закупки ліків.
Читайте такожЄС посилює тиск на виробників вакцини від коронавірусуАле щоб отримати вакцину від COVID-19, Україну змушують фактично відмовитися від цього здобутої прозорості. Уряд пояснює, що у нього немає особливого вибору, оскільки цього вимагають фармакологічні гіганти, які контролюють поставки препаратів від коронавірусу.
В ході переговорів з національними урядами, компанії включно з Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson наполягали, що численні положення угод становлять комерційну таємницю. Тому вони повинні лишатися конфіденційними. Правозахисні групи у сфері охорони здоров'я неодноразово критикували такі вимоги. Вони вказували на те, що уряди, чиї позиції навіть на багато кращі, ніж у випадку України, були готові погодитися на такі таємниці.
Вимога тримати умови в таємниці стримує український уряд. Одну з державних закупівельних компаній, створених для боротьби з хабарництвом в медичній системі, відсунули в сторону. Тому що, згідно з українським законодавством, вона була зобов’язав розкрити всі умови кожного контракту.
"Це все через надзвичайно жорсткі правила конфіденційності й політику нерозкриття, які закупівельна компанія не зможе узгодити з українським законом", - пояснила заступник міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова.
Читайте такожThe Guardian: В Британії дали прогноз, коли щеплення вплинуть на пандемію COVID-19Умови про нерозкриття деталей дозволяють фармакологічним компаніям вести переговори про ціни, терміни доставки й інші умови продажу вакцин. Але при цьому уряди чи громадяни України не зможуть порівнювати свої угоди з тими, які уклали інші країни. В грудні у Європі один з чиновників помилково опублікував документ про закупівлі вакцини в соціальних мережах, але потім швидко видалив його. З цього документу, однак, випливає, що Євросоюз домовився про дешевшу ціну за вакцину від Pfizer, ніж уряд США. Якщо європейці заплатили 12 євро за дозу (тобто 14,60 доларів), ціна для американців становила 19,50 доларів. Країни Європи часто купують ліки дешевше, ніж США.
В Україні досі не було жодних ознак корупції в угоду про купівлю однієї з вакцин. Нічого не вказує на те, що гроші були вкрадені в процесі закупівель. Але, як сказала Шаталова, щоб виконати умови таємності, які ставлять виробники вакцин від COVID-19, уряд був змушений діяти всупереч практикам чесного управління, перейти на які Україну підштовхнули США й інші країни Заходу. Під час зустрічі кабінету міністрів цього місяця компанію "Медичні закупівлі України" виключили з переговорів про вакцини без повних пояснень причин.
Читайте такожСвіт перебуває на межі моральної катастрофи - глава ВООЗМіністерство охорони здоров'я повідомило, що буде вести переговори через міжнародну групу Crown Agents, яка допомагає країнам, що розвивається, купувати медикаменти. Пояснення Шаталової вперше пов'язали зміни з вимогами виробників вакцин щодо таємності. Директор "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов був проти таких змін. В інтерв'ю він сказав, що його організація була створена як "запобіжник" проти зосередження повноважень розпоряджатися замовленнями ліків на мільйони доларів в руках одного урядового органу. До революції українська медична система була розсадником корупційних схем.
Україна вже домовилася про закупівлю вакцини від коронавірусу від компанії Sinovac з Китаю. За умовами угоди між ними, китайський виробник дозволив українському уряду опублікувати частину, але не всі умови. Зокрема, ціна однієї дози для Києва становить 18 доларів. Всього українська сторона домовилася про 1,9 мільйона доз. Але угода не розкриває суму, яку отримала українська компанія "Лекхім". Вона зіграла роль посередника.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американської біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
- 30 грудня 2020 року в ОП повідомили, що Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech. Йдеться про закупівлю 1 млн 900 тис. доз за ціною 504 грн за дозу.
- Україна закуповуватиме вакцину від коронавірусу через британського посередника Crown Agents.
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