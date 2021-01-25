Намагаючись домовитися про необхідні кількості доз, українській владі доводиться маневрувати між антикорупційними правилами, які вимагають публічного розкриття всіх контрактів.

Після революції 7 років тому українці дізналися, що повалений президент Віктор Янукович використовував державні гроші, щоб збудувати собі велетенський палац з приватним зоопарком й полем для гольфу. А його гараж був заповнений колекційними автомобілями.

Щоб запобігти таким корупційним практикам у майбутньому, були проведені широкі реформи. Зокрема, з'явилася вимога, щоб усі урядові контракти були публічними, щоб таємні платежі не осідали в кишенях високопоставлених чиновників, - пише New York Times. Капітальні перетворення, які вважаються рідкісним випадком антикорупційного успіху в Україні, заощаджують країні десятки мільйонів доларів щорічно в процесі закупки ліків.

Читайте такожЄС посилює тиск на виробників вакцини від коронавірусуАле щоб отримати вакцину від COVID-19, Україну змушують фактично відмовитися від цього здобутої прозорості. Уряд пояснює, що у нього немає особливого вибору, оскільки цього вимагають фармакологічні гіганти, які контролюють поставки препаратів від коронавірусу.

В ході переговорів з національними урядами, компанії включно з Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson наполягали, що численні положення угод становлять комерційну таємницю. Тому вони повинні лишатися конфіденційними. Правозахисні групи у сфері охорони здоров'я неодноразово критикували такі вимоги. Вони вказували на те, що уряди, чиї позиції навіть на багато кращі, ніж у випадку України, були готові погодитися на такі таємниці.

Вимога тримати умови в таємниці стримує український уряд. Одну з державних закупівельних компаній, створених для боротьби з хабарництвом в медичній системі, відсунули в сторону. Тому що, згідно з українським законодавством, вона була зобов’язав розкрити всі умови кожного контракту.

"Це все через надзвичайно жорсткі правила конфіденційності й політику нерозкриття, які закупівельна компанія не зможе узгодити з українським законом", - пояснила заступник міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова.

Читайте такожThe Guardian: В Британії дали прогноз, коли щеплення вплинуть на пандемію COVID-19Умови про нерозкриття деталей дозволяють фармакологічним компаніям вести переговори про ціни, терміни доставки й інші умови продажу вакцин. Але при цьому уряди чи громадяни України не зможуть порівнювати свої угоди з тими, які уклали інші країни. В грудні у Європі один з чиновників помилково опублікував документ про закупівлі вакцини в соціальних мережах, але потім швидко видалив його. З цього документу, однак, випливає, що Євросоюз домовився про дешевшу ціну за вакцину від Pfizer, ніж уряд США. Якщо європейці заплатили 12 євро за дозу (тобто 14,60 доларів), ціна для американців становила 19,50 доларів. Країни Європи часто купують ліки дешевше, ніж США.

В Україні досі не було жодних ознак корупції в угоду про купівлю однієї з вакцин. Нічого не вказує на те, що гроші були вкрадені в процесі закупівель. Але, як сказала Шаталова, щоб виконати умови таємності, які ставлять виробники вакцин від COVID-19, уряд був змушений діяти всупереч практикам чесного управління, перейти на які Україну підштовхнули США й інші країни Заходу. Під час зустрічі кабінету міністрів цього місяця компанію "Медичні закупівлі України" виключили з переговорів про вакцини без повних пояснень причин.

Читайте такожСвіт перебуває на межі моральної катастрофи - глава ВООЗМіністерство охорони здоров'я повідомило, що буде вести переговори через міжнародну групу Crown Agents, яка допомагає країнам, що розвивається, купувати медикаменти. Пояснення Шаталової вперше пов'язали зміни з вимогами виробників вакцин щодо таємності. Директор "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов був проти таких змін. В інтерв'ю він сказав, що його організація була створена як "запобіжник" проти зосередження повноважень розпоряджатися замовленнями ліків на мільйони доларів в руках одного урядового органу. До революції українська медична система була розсадником корупційних схем.

Україна вже домовилася про закупівлю вакцини від коронавірусу від компанії Sinovac з Китаю. За умовами угоди між ними, китайський виробник дозволив українському уряду опублікувати частину, але не всі умови. Зокрема, ціна однієї дози для Києва становить 18 доларів. Всього українська сторона домовилася про 1,9 мільйона доз. Але угода не розкриває суму, яку отримала українська компанія "Лекхім". Вона зіграла роль посередника.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Переклад: Лесь Димань