Вживання декількох чашок кави на день може бути пов'язане з нижчим ризиком розвитку раку простати,
Під час дослідження кожна додаткова чашка кави щодня була пов'язана зі зниженням відносного ризику майже на 1%. Робота опублікована у журналі BMJ Open, пише 24 канал.
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Рак передміхурової залози перебуває на 2 місці за частотою онкологічних захворювань у чоловіків та є 6 причиною смерті від раку.
Раніше вживання кави пов'язували з нижчим ризиком захворювань печінки, кишківника і раку молочної залози, але поки що немає ніяких переконливих доказів потенційної ролі цього напою в зниженні ризику раку простати.
Тому вчені вивчили бази даних досліджень, опублікованих до вересня 2020 року. Проаналізовані дослідження проводились у Північній Америці, Європі та Японії. Вони включали понад 1 мільйон людей (1 081 586), 57 732 з яких захворіли на рак передміхурової залози.
Найнижчий рівень споживання кави з-поміж учасників становив менше ніж 2 чашки на день, а найвищий – від 2 до 9 та навіть вище.
В учасників, які вживали найбільше кави, ризик раку простати був нижчим на 9%. І кожна додаткова чашка щодня була пов'язана зі зниженням ризику на 1%.
Подальше вдосконалення аналізу продемонструвало, що у порівнянні з найнижчим рівнем споживанням кави, найвищий рівень споживання напою був пов'язаний з меншим ризиком локалізованого раку передміхурової залози на 7% та на 12% – 16% меншим ризиком запущеного й летального раку простати відповідно.
Якщо вчені доведуть, що кава корисна для профілактики раку простати, чоловікам можуть запропонувати збільшити споживання кави.
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