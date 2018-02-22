Біг 15 км через поля босоніж: на Хмельниччині поліція затримала злодія-невдаху

Затриманий 46-річний чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

У Хмельницькій області поліція 15 км переслідувала грабіжника, що тікав через поля босоніж.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що затриманий 46-річний чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі. Як виявилося, чоловік ще й перебував у розшуку у сусідній області за скоєння крадіжки.

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Як повідомляється, вчора, 21 лютого, після 22:00 він зайшов у літню кухню 35-річної жительки села Нова Гребля у Волочиському районі. Злодій намагався викрасти продукти харчування, але господиня застала його на місці злочину, після чого він відштовхнув жінку і поспішно зник з місця події в напрямку сіл сусіднього району.

Потерпіла одразу ж зателефонувала в поліцію. На кордоні двох районів правоохоронці виявили сліди зловмисника. Той тікав без взуття, оскільки черевики втратив на місці злочину.

Щоб відірватися від поліцейських грабіжник біг по пересіченій місцевості через поля. Патрульні залишили службові автомобілі на узбіччі і близько 15 кілометрів переслідували втікача. Затримали його в сіннику на занедбаному господарстві в селі Гаївка Теофіпольського району. Поліцейські відвезли зловмисника у відділення для проведення необхідних слідчих дій.

Тепер злочинцеві загрожує позбавлення волі на термін до 8 років.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сталася стрілянина, поранений чоловік.