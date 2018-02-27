Долизалася: в Одесі дівчина примерзла до зупинки язиком

Небайдужі люди допомогли дівчині. Один з хлопців купив у кіоску чай і полив їй на язик.

Сьогодні вранці на одній із зупинок в Одесі стався кумедний інцидент. Дівчина притулилася язиком до труби і, звісно ж, примерзла до зупинки.

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Про це повідомляє місцевий портал "Сайт міста Одеси".

На щастя, небайдужі люди допомогли дівчині. Один з хлопців купив у кіоску чай і полив їй на язик, щоб дівчина змогла безболісно "звільнити" його.

Як повідомляв УНІАН, люті морози паралізували навчальний процес у всіх школах Чорноморське в Одеській області.