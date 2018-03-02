Болгарин намагався переправити трьох секс-робітниць із України до Іспанії

В Одесі затримали чоловіка, який підозрюється у вербуванні трьох жінок для надання послуг інтимного характеру на території Іспанії.

В Одесі заарештовано громадянина Болгарії, який намагався переправити трьох українок до Іспанії з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, напередодні за клопотанням прокуратури судом обрано запобіжний захід іноземцю, затриманому 25 лютого одеськими правоохоронцями в міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як альтернативу триманню в СІЗО суд визначив йому заставу в 350 тис. грн, яка наразі не внесена.

Читайте такожУ Харкові чоловік влаштував бордель під виглядом салону еротичного масажу«Чоловік підозрюється у вербуванні трьох жінок для надання послуг інтимного характеру на території Іспанії», - зазначили у прес-службі.

Підозрюваний був затриманий співробітниками поліції і прикордонниками під час реєстрації на рейс «Київ-Будапешт».

Зазначається, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як уточнили в поліції, з жінками громадянин Болгарії знайомився через соціальні мережі в Інтернеті. Дізнавшись про скрутне матеріальне становище українок, чоловік пропонував їм працевлаштування за кордоном. «Якщо жінка погоджувалася, розповідав про пікантні особливості майбутньої роботи. А саме про те, що доведеться надавати інтимні послуги в розважальних закладах. За годину таких послуг жінці обіцялося 180 євро. Половину цієї суми вона повинна була віддавати організаторам «бізнесу», - повідомили в поліції.

Деталі вербувальник обговорював під час особистої зустрічі. Витрати, пов'язані з оформленням документів для виїзду за кордон і перельотом, він брав на себе.

Як повідомляв УНІАН, одеські правоохоронці 25 лютого затримали в міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) 46-річного іноземця під час спроби переправити трьох українок до Іспанії з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) КК України.