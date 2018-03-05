У Харкові вандали облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА

14:32, 05 березня 2018
Інциденти
800 0
На місце події виїхали керівництво відділу та слідчо-оперативна група / Скріншот з відео &quot;Український Харків&quot;

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Київського відділу поліції сьогодні, 5 березня, о 9:05.

За відомостями поліції, на місце події виїхали керівництво відділу та слідчо-оперативна група.

Читайте такожНа Львівщині розбили пам'ятну табличку польському королю

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції.

Раніше повідомлялося, що могилу Лесі Українки знову осквернили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #воїнам УПА Харків#облили фарбою знак воїнам УПА