У Харкові вандали облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА

Інформація про подію надійшла до поліції сьогодні о 9:05.

У Харкові невідомі зловмисники облили фарбою пам'ятний знак воїнам Української повстанської армії.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Київського відділу поліції сьогодні, 5 березня, о 9:05.

За відомостями поліції, на місце події виїхали керівництво відділу та слідчо-оперативна група.

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Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції.

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