Поліцейський кинув гранату в СБУшників: ЗМІ дізналися подробиці інциденту в Києві (фото, відео)

10:40, 07 березня 2018
Інциденти
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ЗМІ дізналися подробиці події на Броварському проспекті / facebook.com/dtp.kiev.ua

НП сталася 6 березня близько 23:00. Рух по проспекту (у бік Броварів) було перекрито кілька годин. На місці проводилися слідчі дії, працювали вибухотехніки.

Читайте такожУ Києві на жвавому проспекті невідомі підірвали дві гранати, є постраждалі - ЗМІ (відео, фото)"Співробітники СБУ Харківської області проводили контрольну закупівлю боєприпасів у старшини роти батальйону поліції особливого призначення ГУ НП в Київській області. Під час затримання той чинив опір й кинув гранати в автомобіль, в якому перебували СБУшники", - розповіло джерело "Обозревателя".

В результаті вибуху поранення отримав один зі співробітників Служби безпеки. Поліцейський почав тікати.

Поліція Києва вранці 7 березня повідомила, що на пошуки невідомого зловмисника орієнтовані всі патрульні наряди та оперативники столиці. Введено план "Сирена".

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Теги: #гранати в Києві#гранати поліцейський#поліцейський і СБУшники