У Києві поліція ввела план "Сирена" через вибух машини на Броварському проспекті

На пошуки зловмисника орієнтовані всі патрульні наряди та оперативники столиці.

Через підрив машини гранатою біля київської станції метро "Лісова", який стався в ніч на 7 березня, поліція ввела план "Сирена".

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Про це повідомляє столична поліція.

"Пізно ввечері до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Лісова", поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль", – інформує поліція вранці.

На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група.

"Попередньо встановлено, що невідомий підірвав машину гранатою, внаслідок чого одного чоловіка з осколковим пораненням доставили в лікарню", – йдеться в повідомленні.

На пошуки зловмисника орієнтовані всі патрульні наряди та оперативники столиці. Введено план "Сирена".

Наразі встановлюються всі обставини злочину.