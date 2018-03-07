ЗМІ дізналися ім'я поліцейського, який кинув гранату в СБУшника в Києві

За даними ЗМІ, Іваненко вночі чинив опір та втік, кинувши в машину працівників СБУ гранату.

Співробітником поліції, який кинув гранату в автомобіль співробітників СБУ в Києві на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова", виявився сержант Володимир Іваненко.

Про це "Апострофу" розповіло джерело в МВС. Воно уточнює, що поліцейський, імовірно, озброєний.

Читайте такожВибух авто на Броварському проспекті в Києві: гранату в СБУшника кинув екс-"беркутівець" (фото)"Вночі була оголошена поліцейська операція "Сирена" з пошуку старшини роти БПОП ГУНП Київської області старшого сержанта поліції Іваненка Володимира Юрійовича, 1991 року народження. Це саме він уночі чинив опір та втік, кинувши в машину працівників СБУ гранату", - говорить джерело.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ проводили операцію із затримання працівника поліції, який займався торгівлею зброєю. Він мав відношення до розформованого спецпідрозділу «Беркут».

Під час затримання екс-"беркутівець" кинув гранату у співробітника спецпідрозділу СБУ «Альфа» й зник з місця події.