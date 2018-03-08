У Рівному поліція вилучила 140 кілограмів бурштину на мільйон гривень (фото)

Поліція шукає осіб, причетних до незаконного видобутку «сонячного каміння».

У Рівному правоохоронці вилучили 138 кг незаконно видобутого бурштину, загальна вартість якого становить майже мільйон гривень.

Читайте такожНа Волині вилучили з підпільних цехів бурштину на понад півмільйона гривеньЯк повідомляє прес-служба Нацполіції, під час проведення заходів із протидії нелегальному видобутку бурштину правоохоронці встановили місце зберігання незаконно видобутого «сонячного каміння». Склад знаходився в одному з гаражних кооперативів у місті Рівне.

«6 березня оперативники управління захисту економіки у Рівненській області Нацполіції та слідчі Рівненського відділу поліції за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури провели санкціоновані обшуки. Поліцейські вилучили 138 кг як обробленого, так і необробленого «сонячного» каміння різної фракції. За попередніми даними вартість дорогоцінного каміння становить майже мільйон гривень», - вказано у повідомленні.

Поліція проводить подальші заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до незаконного видобутку.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині СБУ та Нацполіція припинили діяльність угруповання копачів бурштину. Під час слідчих дій співробітники СБ України виявили обладнання для видобутку «сонячного каменю» загальною вартістю майже двадцять тисяч доларів США та майже кілограм видобутого бурштину-сирцю