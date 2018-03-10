У поліції розповіли подробиці ДТП за участю поліцейських у Києві: у реанімації троє правоохоронців

В одного з поліцейських - закрита травма грудної клітини, у ще двох - закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на перехресті вулиць Жмаченка та Корнатовського у Києві у реанімації опинилося троє поліцейських, а не двоє, як повідомлялося раніше.

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Про це повідомив заступник начальника столичного управління охорони поліції Віктор Веклич у ефірі телеканалу "112 Україна".

Зокрема, у одного з них - закрита травма грудної клітини, у ще двох - закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

У поліції попередньо підтвердили, що водій автомобіля Hyundai, який врізався в авто поліцейських, був у стані алкогольного сп'янінні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві близько 5.45 Hyundai Getz влетів у Skoda Octavia, який належить Поліції охорони. У Hyundai їхала подружня пара. Жінка зізналася, що чоловік сів за кермом п'яним.