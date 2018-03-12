В Харкові затримали власника великої мережі магазинів у "ДНР"

Ділок є власником однієї з найбільших мереж продуктових маркетів на тимчасово окупованій території Донеччини.

Співробітники СБУ затримали бізнесмена з так званої «ДНР» за фінансування тероризму.

Про це повідомляє прес-служба відомства. Оперативники спецслужби встановили, що ділок є власником однієї з найбільших мереж продуктових маркетів на тимчасово окупованій території Донеччини.

"Комерсант налагодив механізм постачання продуктів харчування та тютюнових виробів з території РФ. Частина продукції напряму йшла на потреби незаконних збройних формувань бойовиків. Правоохоронці задокументували, що бізнесмен, який також є «діючим депутатом» Горлівської міської ради, входив до десятки найбільших платників податків до «бюджету» псевдореспубліки", - йдеться у повідомленні.

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Затримали зловмисника у Харкові, куди він приїхав у особистих справах. Під час обшуків у харківській квартирі підприємця та місцями проживання його родичів правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації із доказами фінансування терористів. У ділка також виявлено п’ятдесят тисяч доларів США, сто п’ятдесят тисяч гривень та банківські картки, на яких зберігаються кошти отримані від незаконної діяльності.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Триває досудове слідство.

Раніше у Києві співробітники Служби безпеки України затримали бізнесмена за підозрою у забезпеченні медикаментами бойовиків терористичної організації "ДНР".