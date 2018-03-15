Масштабна аварія біля Львова: зіткнулися дві фури (відео)

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп вночі, від зіткнення одна з машин перекинулася.

Біля Львова вночі сталася масштабна аварія - зіткнулися дві фури.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп вночі. У водія однієї з машин - черепно-мозкова травма та переломи.

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Постраждав і пасажир фури, він зараз в лікарні в реанімації. Від зіткнення одна з машин перекинулася. У іншої вантажівки відірвало і повністю розчавило кабіну.

Раніше в Дніпрі на парковці вибухнула вантажівка.