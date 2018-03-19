Жахлива аварія на гірськолижному курорті в Грузії: стало відомо про стан постраждалої українки (відео)

Лікарі відзвітували про стан українки, яка постраждала під час аварії на підйомнику в Грузії.

Життя українки, яка постраждала під час аварії на підйомнику на грузинському курорті, у безпеці. Це киянка Інна Іщук, її прооперували у лікарні Тбілісі.

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У дівчини пошкоджено хребець, а також чисельні переломи – лопатки, ліктя, ребер та стегна. За словами нейрохірурга, який опікується її станом, постраждала проведе на лікарняному ліжку кілька тижнів.

Тим часом причину аварії, внаслідок якої травмувалися 11 людей, прибули з’ясовувати французькі експерти. За попередньою версією, на канатці виникли проблеми із електрикою.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня на гірськолижному курорті Грузії вийшла з ладу канатна дорога. Серйозні травми отримали більше десятка осіб.