На Волині повісився шістнадцятирічний хлопець
20:13, 19 березня 2018Інциденти
2014
За попередньою версією, підліток скоїв самогубство.
У Волинській області знайшли тіло хлопця, що навчався в одному з коледжів Луцька / УНИАН
На Волині у селі Чаруків Луцького району знайдено повішеним підлітка.
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Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, 16-річного хлопця знайшли мертвим у присадибній будівлі, сьогодні, 19 березня.
Як зазначається, він навчався в одному з коледжів Луцька.
Попередня версія – самогубство. Тіло направлене на судово-медичну експертизу.
Раніше повідомлялось, що у Святошинському районі Києві на території недобудови знайшли тіло молодої дівчини. За попередньою інформацією, вона перебувала у розшуку.
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