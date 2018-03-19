На Волині повісився шістнадцятирічний хлопець

20:13, 19 березня 2018
Інциденти
2014
У Волинській області знайшли тіло хлопця, що навчався в одному з коледжів Луцька / УНИАН

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Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, 16-річного хлопця знайшли мертвим у присадибній будівлі, сьогодні, 19 березня.

Як зазначається, він навчався в одному з коледжів Луцька.

Попередня версія – самогубство. Тіло направлене на судово-медичну експертизу.

Раніше повідомлялось, що у Святошинському районі Києві на території недобудови знайшли тіло молодої дівчини. За попередньою інформацією, вона перебувала у розшуку.

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Теги: #самогубство#Волинська область