На Волині повісився шістнадцятирічний хлопець

За попередньою версією, підліток скоїв самогубство.

На Волині у селі Чаруків Луцького району знайдено повішеним підлітка.

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Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, 16-річного хлопця знайшли мертвим у присадибній будівлі, сьогодні, 19 березня.

Як зазначається, він навчався в одному з коледжів Луцька.

Попередня версія – самогубство. Тіло направлене на судово-медичну експертизу.

Раніше повідомлялось, що у Святошинському районі Києві на території недобудови знайшли тіло молодої дівчини. За попередньою інформацією, вона перебувала у розшуку.