У Запорізькій області підполковник на смерть збив пішохода

Вирішується питання про відсторонення поліцейського від виконання службових обов'язків на період проведення досудового розслідування.

У Запорізькій області підполковник поліції, перебуваючи за кермом власного автомобіля, смертельно травмував пішохода.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Запорізькій області, ДТП сталося у вівторок, 20 березня, близько 18.30 в районі села Орлянка Михайлівського району.

За даними поліції, тимчасово виконуючий обов'язки начальника одного з відділів Михайлівського відділення поліції у званні підполковника на особистому автомобілі наїхав на чоловіка, особа якого встановлюється.

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Пішохода доставили до районної лікарні, де він від отриманих травм помер.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На даний момент вирішується питання про відсторонення поліцейського від виконання службових обов'язків на період проведення досудового розслідування.

Раніше в Запоріжжі перекинулася маршрутка з пасажирами.