Криваве пограбування у центрі Києва: жертву побили прямо біля пункту поліції (фото)
12:18, 21 березня 2018Інциденти
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Очевидець повідомив, що потерпілому довелося чекати медиків більше 30 хвилин, стікаючи кров'ю.
Напад було скоєно прямо біля пункту поліції / Фото facebook.com/bykov.inpolit
Чоловіка побили та пограбували на бульварі Лесі Українки у Печерському районі Києва. Про це повідомив очевидець інциденту в Facebook.
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За його словами, він побачив закривавленого чоловіка у дворі будинку. Невідомі зловмисники "розбили голову і обікрали".
За його словами, на місце інциденту одразу прийшла поліція, оскільки опорний пункт правоохоронців знаходиться у будинку, біля якого знаходився потерпілий. Очевидець повідомив, що прибуття медиків чекали більше 30 хвилин.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Київській області чоловік пограбував дівчину під час сексуальних ігор на першому побаченні.
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