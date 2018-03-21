Криваве пограбування у центрі Києва: жертву побили прямо біля пункту поліції (фото)

12:18, 21 березня 2018
Інциденти
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Напад було скоєно прямо біля пункту поліції / Фото facebook.com/bykov.inpolit

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За його словами, він побачив закривавленого чоловіка у дворі будинку. Невідомі зловмисники "розбили голову і обікрали".

За його словами, на місце інциденту одразу прийшла поліція, оскільки опорний пункт правоохоронців знаходиться у будинку, біля якого знаходився потерпілий. Очевидець повідомив, що прибуття медиків чекали більше 30 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Київській області чоловік пограбував дівчину під час сексуальних ігор на першому побаченні.

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Теги: #пограбування у Києві#кримінал у Києві