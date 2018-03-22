На "червоній" гілці київського метро пасажир впав на колії

Рух на гілці відновлено, з пасажиром працюють медики.

На станції метро «Дніпро» (Святошинсько-Броварська лінія) пасажир впав на колії, на даний час з ним працюють медики.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» на своїй сторінці у Facebook.

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«Червона гілка. По станції «Дніпро» пасажир на колії. Людину підняли, рух відновлено.

З пасажиром працюють медики», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на станції метро «Житомирська» у Києві правоохоронці затримали 28-річного киянина, у якого вилучили тротилову шашку. Із затриманим працюють співробітники СБУ.