У Харківській області майже на дві години зупинився рух поїздів через смерть чоловіка

Подія сталася сьогодні вранці на залізничній станції «Жихор» в Харківському районі.

У Харківській області сталася двогодинна затримка руху потягів через смертельне травмування 72-річного чоловіка.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, подія сталася сьогодні, 26 березня, о 10:06 на залізничній станції «Жихор» в Харківському районі.

За відомостями поліції, до чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора «102» про те, що на залізничній станції «Жихор» потяг сполученням Ізюм – Харків смертельно травмував 72-річного чоловіка.

Рух потягів зупинявся майже на дві години. Об 11:50 рух транспорту був поновлений. Наразі вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.