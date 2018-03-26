У Харківській області майже на дві години зупинився рух поїздів через смерть чоловіка
18:55, 26 березня 2018Інциденти
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Подія сталася сьогодні вранці на залізничній станції «Жихор» в Харківському районі.
На залізничній станції «Жихор» поїздом сполученням Ізюм - Харків був смертельно травмований 72-річний чоловік / Фото УНІАН
У Харківській області сталася двогодинна затримка руху потягів через смертельне травмування 72-річного чоловіка.
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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, подія сталася сьогодні, 26 березня, о 10:06 на залізничній станції «Жихор» в Харківському районі.
За відомостями поліції, до чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора «102» про те, що на залізничній станції «Жихор» потяг сполученням Ізюм – Харків смертельно травмував 72-річного чоловіка.
Рух потягів зупинявся майже на дві години. Об 11:50 рух транспорту був поновлений. Наразі вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.
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