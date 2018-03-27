На Житомирщині судитимуть депутата сільради, який наїхав на пішохода і втік з місця ДТП

Депутат підозрюється у наїзді автомобілем на лежачого пішохода у селищі Ємільчине 11 листопада минулого року, після чого він втік з місця події.

На Житомирщині судитимуть депутата, який смертельно травмував пішохода і втік з місця аварії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, це відомство забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом залишення депутатом сільської ради людини у небезпечному для життя стані.

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За результатами проведеного досудового розслідування вчора прокурор Житомирської області Любомир Війтович повідомив депутату Руднє-Іванівської сільської ради Ємільчинського району про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 135 (залишення особи у небезпечному для життя стані) КК України.

Депутат підозрюється у тому, що 11 листопада минулого року у вечірній час він здійснив наїзд автомобілем на лежачого пішохода у селищі Ємільчине. Депутат втік з місця події, залишивши потерпілого у небезпечному стані. Від отриманих травм потерпілий помер.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Головне управління Нацполіції в області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.