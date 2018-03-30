На Чернігівщині сталася пожежа у військовій частині: опіки отримав солдат-контрактник

Внаслідок пожежі постраждав військовий. Попередньо встановлено, що загоряння у наметовому містечку сталося внаслідок порушення правил експлуатації військової печі.

Військова прокуратура розслідує факт пожежі, що сталася учора у військовій частині, яка дислокується неподалік села Гончарівське Чернігівської області.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, пожежа сталася у наметовому містечку військової частини.

Внаслідок пожежі військовослужбовець-контрактник ЗСУ отримав опіки ІІ ступеня, згорів намет та пошкоджено військове майно (ліжка, спальники тощо).

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Потерпілого військовослужбовця було доправлено до Чернігівського військового госпіталю, де йому було надано необхідну допомогу. На даний час стан його здоров’я медики оцінюють, як задовільний.

На місце події виїжджав прокурор військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України, який організував проведення першочергових слідчих дій. Наразі пожежно-технічну документацію вилучено, до розслідування залучено спеціалістів з питань пожежної безпеки Центрального управління безпеки військової служби Генерального штабу ЗС України.

Попередньо встановлено, що пожежа сталася внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема, правил експлуатації військової печі ПОВ 57.

За фактом пожежі військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей).

Проведення досудового розслідування доручено Чернігівському районному відділенню поліції Головного управління Нацполіції в Чернігівській області за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні вранці пролунав вибух, є постраждалий.